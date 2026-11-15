Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων – Συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα για τον Συντελεστή Δόμησης

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Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί αύριο μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μησοτάκη, με τους έξι δημάρχους των Βορείων Προαστίων, για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Η συναντηση θα γίνει στις 13:00, με αντικείμενο τον σχεδιασμό για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), ο οποίος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, είχαν ζητήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επιστολή τους, πρόταση που έγινε δεκτή.

Στην επιστολή τους ζητούσαν την απόσυρση της υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των δήμων. Ιδιαίτερη σημασία έχει πως ορισμένοι δήμαρχοι ανήκουν στην παράταξη της ΝΔ όμως διαφωνούν με τον σχεδιασμό που θα είναι καταστροφικός, όπως εκτιμούν, για τις τοπικές κοινωνίες τους.

Το κοινό μέτωπο των έξι δημάρχων και τα 584.400 τετραγωνικά μέτρα

Η αντιπαράθεση αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, μέσω των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης και η ανάπτυξη πρόσθετων κτιριακών επιφανειών σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 584.400 τετραγωνικών μέτρων. Μαζί με την Ανατολική Αττική, οι πρόσθετες κτιριακές επιφάνειες ξεπερνούν συνολικά τα 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Οι δήμαρχοι θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τις περιοχές τους, εφόσον δεν προηγηθεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πολεοδομικών δεδομένων και των αντοχών των υφιστάμενων υποδομών.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε η μελέτη, κάνοντας λόγο για τετελεσμένες αποφάσεις σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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