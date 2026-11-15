Κερατσίνι: Συγκέντρωση σήμερα στο μνημείο του Παύλου Φύσσα από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά

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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 7:00 το απόγευμα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, μετά τη βεβήλωση του σημείου με ακροδεξιά και ναζιστικά σύμβολα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα εργατικά σωματεία, τους φορείς, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές και τους μαθητές του Πειραιά, ζητώντας να δοθεί δυναμική απάντηση.

«Το εργατικό λαϊκό κίνημα και ο λαός της περιοχής έχει πείρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γεμίσουν οι χώροι δουλειάς μας, τα σχολεία μας, οι γειτονιές μας με φασίστες, που το μόνο που κάνουν είναι πλάτες σε κεφάλαιο και εργοδοσία.

Όσο και να τους ξεπλένει το αστικό πολιτικό σύστημα της χώρας, αποφυλακίζοντας νωρίτερα τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Κασιδιάρη. Αναμασώντας συνεχώς την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και από κυβερνητικά στελέχη, πιστοί στις επιταγές της ΕΕ. Βγάζοντας τους στα κανάλια, παρουσιάζοντας τους τάχα σαν θύματα αγαθοεργιών».

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