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15.11.2026 17:21

Τραγικό τροχαίο στην Κηφισίας: Νεκρός μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Κλειστά και τα δύο ρεύματα

15.11.2026 17:21
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Φονικό τροχαίο σημειώθηκε στις 16:00 της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του αναβάτης του δικύκλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο, στη συμβολή των οδών Πεντέλης και Κηφισίας.

Ο οδηγός της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Εξαιτίας του τροχαίου έχει προκληθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, καθώς έχουν κλείσει λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας.

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