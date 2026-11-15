Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Νομοθετικό «δώρο» εκατομμυρίων; – Δύο δήμοι χάνουν πάνω από 4 εκατ. ευρώ

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Μια νομοθετική αλλαγή που απειλεί να στερήσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από δύο δήμους της Ανατολικής Αττικής, δημιουργώντας ταυτόχρονα αντίστοιχη ελάφρυνση των επιβαρύνσεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι Δήμοι Σπάτων – Αρτέμιδος και Παιανίας προειδοποιούν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα δημοτικής φορολόγησης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δραματική συρρίκνωση των εσόδων που εισπράττουν από τη μεγαλύτερη οικονομική εγκατάσταση της περιοχής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι δύο δημοτικές αρχές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος υπολογίζει ότι θα χάσει περίπου 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες για τον Δήμο Παιανίας θα ξεπεράσουν το 1 εκατ. ευρώ.

Το ερώτημα είναι εύλογο: Γιατί μια νομοθετική μεταβολή πρέπει να οδηγήσει σε τόσο μεγάλη μείωση των δημοτικών εσόδων και ποιος θα καλύψει το κενό;

Από ολόκληρη την έκταση στο 3% του αεροδρομίου

Η υπόθεση συνδέεται με τον νόμο 5314/2026 και τη θέσπιση του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Μέχρι σήμερα, ο δημοτικός φόρος υπολογιζόταν στο σύνολο της ηλεκτροδοτούμενης έκτασης του αεροδρομίου, περιλαμβάνοντας και τους μεγάλους ανοιχτούς χώρους που φωτίζονται.

Με το νέο σύστημα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι δήμαρχοι, η φορολογητέα βάση περιορίζεται ουσιαστικά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν μόλις στο 3% της συνολικής έκτασης. Το αποτέλεσμα, όπως εκτιμούν οι δύο δήμοι, θα είναι απώλεια άνω του 95% των συγκεκριμένων εσόδων.

Πρακτικά, μια μεγάλη επιχειρηματική εγκατάσταση ενδέχεται να καταβάλλει σημαντικά μικρότερες δημοτικές επιβαρύνσεις, την ώρα που οι τοπικές κοινωνίες θα στερούνται πόρους απαραίτητους για τη λειτουργία και τις υποδομές τους. Πρόκειται για μια ανεπιθύμητη συνέπεια της νομοθετικής αλλαγής ή για αποτέλεσμα που είχε υπολογιστεί από την κυβέρνηση;

Η ΚΕΔΕ, η νομοθετική παρέμβαση και ο λογαριασμός

Ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου, και ο δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα έσοδα που εισέπρατταν το 2025. Η πρότασή τους βασίζεται στο άρθρο 25.6 της αρχικής Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που προβλέπει πλαίσιο δημοτικών επιβαρύνσεων με συνολικό όριο το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

Δεν διεκδικούν, δηλαδή, πρόσθετα ποσά λόγω της ανάπτυξης του αεροδρομίου, αλλά τη διατήρηση των υφιστάμενων εισπράξεων.

Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, οι δήμοι θα πρέπει είτε να περιορίσουν δαπάνες είτε να αναζητήσουν άλλες πηγές εσόδων. Οι δύο δημοτικές αρχές απορρίπτουν την αύξηση των επιβαρύνσεων για τους υπόλοιπους δημότες και τις επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι έτσι το κόστος της αλλαγής θα μεταφερόταν από το αεροδρόμιο στις τοπικές κοινωνίες.

Η περίπτωση της Παιανίας είναι ακόμη πιο σύνθετη, καθώς ο δήμος αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες παλαιότερης δικαστικής διαμάχης για ανταποδοτικά τέλη που είχαν επιβληθεί στο αεροδρόμιο. Η υπόθεση κατέληξε σε οφειλή άνω των 12 εκατ. ευρώ, με ρύθμιση αποπληρωμής μέσω παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η κυβέρνηση θα διορθώσει τη νέα στρέβλωση πριν από την εφαρμογή του νόμου ή θα αφήσει δύο δήμους να αναζητούν εκατομμύρια ευρώ από άλλες πηγές.

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