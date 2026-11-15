search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 16:49

Πωλείται σε δημοπρασία το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Κάποτε στη Δύση»

15.11.2026 16:49
senario dimoprasia (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πρωτότυπο δακτυλογραφημένο στα ιταλικά σενάριο 420 σελίδων για το γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στη Δύση» (C’era una volta il West) θα πωληθεί σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Το σενάριο με εκτιμώμενη αξία 20.000-30.000 ευρώ παρουσιάζεται σε έκθεση ενόψει της δημοπρασίας από τον οίκο Aguttes στο Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι.

Διαβάστε επίσης:

«Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους

«Connector»: Ο Brad Pitt γίνεται θρύλος της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple

Όλιβερ Λάσε: Ο δημιουργός του «Sirat» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την μητέρα και τις δύο κόρες της, για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

phil-collins-lilly-collins
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Φιλ Κόλινς με μπαστούνι και συνοδό τη κόρη του, Λίλι, στην τιμητική βραδιά του στο Rock & Roll Hall of Fame

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:59
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την μητέρα και τις δύο κόρες της, για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

1 / 3