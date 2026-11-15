Πωλείται σε δημοπρασία το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Κάποτε στη Δύση»

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Πρωτότυπο δακτυλογραφημένο στα ιταλικά σενάριο 420 σελίδων για το γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στη Δύση» (C’era una volta il West) θα πωληθεί σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Το σενάριο με εκτιμώμενη αξία 20.000-30.000 ευρώ παρουσιάζεται σε έκθεση ενόψει της δημοπρασίας από τον οίκο Aguttes στο Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι.

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