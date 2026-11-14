Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

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Στον Οδηγό Michelin του 2027 θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του TAG Greece, στη Λέσχη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Στον Οδηγό θα περιληφθούν 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, στους εκπροσώπους των οποίων απονεμήθηκαν διακρίσεις μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Το TAG Greece είναι μια πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιδιώκει να συνδέσει την ελληνική γαστρονομία με την αγροτική παραγωγή, τον οινοτουρισμό και την τοπική φιλοξενία, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου της χώρας.

«Για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου της χώρας, καθώς τα τοπικά προϊόντα, το ελληνικό κρασί, οι γηγενείς ποικιλίες, οι παραδόσεις και η δημιουργικότητα των Ελλήνων σεφ αποκτούν μια κοινή ταυτότητα, με στόχο τη διεθνή αναγνώριση», σημείωσε η υπουργός, αναφερόμενη στο TAG Greece.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η διασύνδεση των παραγωγών, των επιχειρήσεων γαστρονομίας και φιλοξενίας και των τοπικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, την προβολή των ελληνικών προϊόντων και τη διεύρυνση των αγορών τους.

Η υπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, στις πρωτοβουλίες που έχουν προηγηθεί για τη θεσμική ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του οινοτουρισμού, όπως η θέσπιση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού και του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου, αλλά και στις νεότερες πιστοποιήσεις για επισκέψιμες μονάδες του πρωτογενούς τομέα. Ειδική αναφορά έκανε και στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και η UNESCO, για την προβολή της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης.

«Για τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό Michelin, στην έκδοση του οποίου, το 2027, προστίθενται, μαζί με την Αθήνα, για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη», ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη. «Για τη Θεσσαλονίκη αυτό είναι μια ευκαιρία να γνωρίσει το διεθνές κοινό ακόμη περισσότερο τη δημιουργικότητα των επαγγελματιών της πόλης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις αλλαγές στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι όλο και περισσότεροι αναζητούν εμπειρίες που τους φέρνουν σε άμεση επαφή με τον τόπο που επισκέπτονται.

«Θέλουν να περπατήσουν σε έναν αμπελώνα, να συναντήσουν τον παραγωγό, να δοκιμάσουν μια συνταγή εκεί όπου δημιουργήθηκε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός προσφέρουν τέτοιες εμπειρίες και δίνουν νέους λόγους για να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα κάθε εποχή».

«Συχνά αυτό που θυμόμαστε από ένα ταξίδι είναι ένα γεύμα και οι άνθρωποι με τους οποίους το μοιραστήκαμε, μια συζήτηση με έναν οινοποιό, η φιλοξενία σε μια οικογενειακή ταβέρνα. Στιγμές που μας κάνουν να αισθανθούμε πιο κοντά στον τόπο που επισκεφθήκαμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους επισκέπτες, ενθαρρύνοντάς τους να γνωρίσουν περισσότερους τόπους και να ταξιδέψουν περισσότερους μήνες τον χρόνο. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους και τις οικογένειές τους, ώστε να παραμείνουν και να προοδεύουν στον τόπο τους», ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη, περιγράφοντας τους στόχους της πρωτοβουλίας.

Το μήνυμα της παρουσίασης συμπυκνώθηκε στη φράση «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα. Come closer to Greece».

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν διακρίσεις στους εκπροσώπους των 15 εστιατορίων της Θεσσαλονίκης που θα συμπεριληφθούν στον Οδηγό Michelin 2027.

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