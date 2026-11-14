Συναντήσεις Γεραπετρίτη χωρίς …ενημέρωση – Εκτός συζήτησης η γαλλική ρηματική διακοίνωση

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Χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης εξελίσσονται οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τους επικεφαλής των κομμάτων, με επίκεντρο την αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συναντήθηκε αρχικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και στη συνέχεια με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όχι όμως και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη διαδικασία.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ενημέρωση της Τουρκίας δημιουργεί κίνδυνο αρνητικού προηγούμενου»

Μετά την πρωινή συνάντηση των 9.30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Μέσης Ανατολής με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο «οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, ως έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην ενημέρωση της Τουρκίας από τρίτο κράτος.

«Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου», δήλωσε χαρακτηριστικά, διερωτώμενος τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με πλήρη προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, καταλήγοντας πως «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα»

Από την πλευρά του, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για «ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας».



«Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό», επισήμανε.

Ο κ. Κουτσούμπας προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν τετελεσμένα και αποτελούν κρίκο σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και ανταγωνισμών, που θα κλιμακώσουν άμεσα τις εντάσεις και τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε ευπρόσδεκτη τη θεσμική ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι έθεσε ερωτήματα στα οποία έλαβε απαντήσεις.

Ωστόσο, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση να αποφύγει κάθε αμφισημία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

«Η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει εδώ και δεκαετίες τη στρατηγική της πρόκλησης τετελεσμένων», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε λέξη μετράει, κάθε διατύπωση βαρύνει και δεν νοείται ούτε συγχωρείται εφεκτικότητα ή αμφισημία».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτα και πως απαιτείται «μεγάλη επιφυλακή, μεγάλη προσοχή και καθόλου αφέλεια».

«Άκυρο» από Βελόπουλο – Το πρόγραμμα των επόμενων επαφών

Την ίδια ώρα, το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Κυριάκο Βελόπουλο (αμέσως μετά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου) δεν πραγματοποίηθηκε, καθώς ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αρνήθηκε να προσέλθει, κάνοντας λόγο για «προαναγγελθέν φιάσκο» και «επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία», ακριβώς επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα έχουν πρόσβαση στο κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης.

«Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης με το “θα διαβάσετε – δεν θα διαβάσετε”. Δεν θα πάμε λοιπόν στο υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν, διαβάζοντας ένα περίγραμμα για ένα μείζον εθνικό θέμα, που μπορεί να είναι ακόμα και ψευδές», ανέφερε σε σκληρή δήλωσή του, προσθέτοντας πως το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει κυβερνητικά λάθη χωρίς δυνατότητα παρέμβασης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Εξωτερικών, στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου θα περάσει το κατώφλι του ΥΠΕΞ η Ρένα Δούρου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ ο κύκλος των επαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη με τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

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Αρνείται να συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη ο Βελόπουλος – «Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»