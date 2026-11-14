Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Σήμερα οι κατ’ ιδίαν ενημερώσεις Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς – Μήνυμα στην Άγκυρα, σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

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Ώρα εξηγήσεων για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, καθώς σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, οι πολιτικοί αρχηγοί περνούν το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών για κατ’ ιδίαν ενημερώσεις από τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη.

Εν μέσω διπλωματικής έντασης με την Άγκυρα και έντονων πολιτικών αντιδράσεων στο εσωτερικό, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επιχειρεί να ρίξει φως στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κρίσιμο ενεργειακό έργο, με τον κύκλο των επαφών να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τρίτη, οπότε και έχει προγραμματιστεί το ραντεβού με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό.

Λίγες ώρες πριν από τις συναντήσεις στην Αθήνα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Μιλώντας στο διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση της διασύνδεσης.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον», υπογράμμισε.

Ηρεμία στο πεδίο νότια της Καρπάθου

Την ώρα που το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει, η εικόνα στην περιοχή των ερευνών παραμένει ήρεμη. Νότια της Καρπάθου, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει απρόσκοπτα, με χαμηλή ταχύτητα, τις εργασίες βυθομέτρησης εντός των συντεταγμένων της ελληνικής Navtex. Τις κινήσεις του επιτηρεί διακριτικά από κοντινή απόσταση η φρεγάτα «Λήμνος», ενώ το τουρκικό πολεμικό πλοίο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή περιορίζεται σε παρακολούθηση από μεγάλη απόσταση.

Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Στο εσωτερικό μέτωπο, ωστόσο, η κυβέρνηση δέχεται συντονισμένη κριτική για τους χειρισμούς της, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε πως «ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου», καλώντας σε μετριοπάθεια και εθνική ομοψυχία για την προστασία της ασφάλειας και της ιστορίας της χώρας.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διά της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου, επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, τονίζοντας ότι τα διμερή ραντεβού δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν, ενώ ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα οι ρηματικές διακοινώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αμφισβήτησε ευθέως την κυβερνητική γραμμή περί ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα αξιοποιεί ήδη το σχετικό έγγραφο ως τεκμήριο αναγνώρισης δικαιοδοσίας στην περιοχή.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τη συνολική διαχείριση των θαλάσσιων ζωνών, εστιάζοντας στη συμφωνία με την Αίγυπτο και το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, με ανάρτησή του στο Χ ζήτησε πλήρη διαφάνεια για όσα έχουν συμφωνηθεί, σημειώνοντας με νόημα πως «η εθνική κυριαρχία δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι».

Η παρέμβαση Σαμαρά για «Πρέσπες του Αιγαίου»

Στο κάδρο της κριτικής μπήκε δυναμικά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κάνοντας λόγο για «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους», «γκριζάρισμα» ελληνικών περιοχών και ανοχή στα τουρκικά τετελεσμένα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τους κυβερνητικούς χειρισμούς «Πρέσπες του Αιγαίου».

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