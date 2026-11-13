Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

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Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έστειλε από το Ιρακινό Κουρδιστάν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι το έργο προχωρά και ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Slemani Strategic Forum στη Σουλεϊμανίγια, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις τουρκικές παρεμβάσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκής σημασίας και ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις σε βάρος του πλοίου που συμμετέχει στις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει χορηγήσει στο πλοίο την άδεια για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «το έργο προχωρά».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί έργο θεμελιώδους σημασίας για την Ευρώπη, καθώς προβλέπεται να συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και, σε επόμενο στάδιο, με τη Μέση Ανατολή.

Σημείωσε ότι η υλοποίησή του θα συμβάλει στον περιορισμό της υπερβολικής ενεργειακής εξάρτησης, τονίζοντας ότι η σημασία του εκτείνεται πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο, στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Μεσόγειος διαθέτει ήδη μεγάλο αριθμό ενεργειακών διασυνδέσεων και ότι, παρά τις διεκδικήσεις που προβάλλουν διάφορα κράτη, δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης για τέτοιου είδους έργα.

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα – Chevron, Exxon και Κάθετος Διάδρομος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στην ενίσχυση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο μέσω αγωγών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αναπτύσσεται σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες.

Αναφέρθηκε επίσης στα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, με τη συμμετοχή της Chevron και της Exxon, καθώς και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, μέσω του έργου GREGY.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι η μεταφορά πράσινης ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να περιοριστούν οι εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην προηγούμενη υπερβολική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις ενεργειακές τους υποδομές και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι βρίσκονται στο απόγειό τους, επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στις συνομιλίες που είχαν, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα εποικοδομητικές και παραγωγικές.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν πρόκειται να επηρεάσουν με κανέναν τρόπο αυτή τη σχέση», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους.

Επισήμανε ακόμη τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής ομογένειας και την παρουσία σημαντικού αριθμού Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών ελληνικής καταγωγής, ενώ αναφέρθηκε στις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας.

«Η στρατιωτική δράση δεν οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν και στις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Γεραπετρίτης τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης όλων των διπλωματικών μέσων για την επίτευξη λύσης.

«Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια αυτή τη στιγμή, σε μια τόσο ασταθή περιοχή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη την εργαλειοποίηση των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας προκαλεί ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τόνισε ότι στη διπλωματική προσπάθεια πρέπει να συμμετάσχουν τα κράτη του Κόλπου και οι γειτονικές χώρες, ώστε να διαμορφωθεί μια βιώσιμη λύση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αποτρεπτικής ικανότητας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένες τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Εάν δεν διαθέτεις μηχανισμούς αποτροπής, δεν μπορείς να διασφαλίσεις την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας–Σουλεϊμανίγια

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο πολύ κοντινό μέλλον θα υπάρξει απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τη Σουλεϊμανίγια.

Όπως ανέφερε, η περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και του τουρισμού, εκφράζοντας την επιθυμία να προηγηθούν ελληνικές επιχειρήσεις στην αξιοποίησή τους.

Επισήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα της περιοχής και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράκ και το Ιρακινό Κουρδιστάν μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικούς διεθνείς επενδυτικούς προορισμούς.

IMEC: Τα ελληνικά λιμάνια πύλη εισόδου στην Ευρώπη

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), χαρακτηρίζοντάς τον έργο παγκόσμιας σημασίας που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στις διεθνείς μεταφορές και στις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Τόνισε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένων και τηλεπικοινωνιών.

«Θεωρούμε ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν τον απολύτως λογικό τελικό προορισμό του διαδρόμου προς την Ευρώπη και την πύλη εισόδου στην Ευρώπη», επισήμανε.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια, καθώς και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου και περισσότερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου.

Πρόσθεσε τέλος, ότι μέσω των ελληνικών ενεργειακών και μεταφορικών διασυνδέσεων μπορεί να εξασφαλιστεί πρόσβαση προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και προς τη Βόρεια Αφρική.

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