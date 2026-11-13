Σαμαράς για καλώδιο: Προειδοποιεί για «νέα Ίμια»

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Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, προειδοποιώντας για «νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και νέα Ίμια».
Αναλυτικά, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:
Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για “ενημέρωση”.
Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.
Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;
Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;
Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;
Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;
Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;
Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;
Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.
Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.
Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.
Μιλήσαμε πολλοί.
Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…
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