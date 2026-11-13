Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος, Βαρτζόπουλος (photos)

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Ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) τα νέα μέλη της κυβέρνησης Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Ο Βασίλης Σπανάκης, μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Αντίστοιχα, ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Βασίλη Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.
Και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.
Δείτε εικόνες από την ορκωμοσία:
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