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13.11.2026 12:56

Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος, Βαρτζόπουλος (photos)

13.11.2026 12:56
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Ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) τα νέα μέλη της κυβέρνησης Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Βασίλης Σπανάκης, μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Αντίστοιχα, ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Βασίλη Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.

Και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Δείτε εικόνες από την ορκωμοσία:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
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