Podcast – Διαδρομές γεύσης στον κόσμο (2): Ασία, εκεί όπου το τσάι συναντά το σούσι και το κάρι

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Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στις περιοχές του κόσμου όπου η γεύση έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, θα εστιάσουμε την αφήγησή μας στην Ασία, σε τόπους, μαγειρικές και μαγαζιά.

Από το τσάι της Σρι Λάνκα, της γνωστής Κεϋλάνης, μια κλάση ανώτερη από οποιαδήποτε ανάλογη καλλιέργεια στον πλανήτη ως το «μοδάτο» σούσι και το κλασικό κάρι οι γευστικοί κάλυκες πανηγυρίζουν.

Δοκιμάζουν στον τόπο καταγωγής της την καλύτερη πάπια Πεκίνου, στο εστιατόριο το οποίο ειδικεύεται στην παρασκευή της. Και ποιόν δεν συγκινεί ένα τέτοιο πιάτο και μάλιστα σε τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις εγχώριες!

Αντιθέτως, το σούσι στο Τόκιο μπορεί να μην μας δελεάζει με την τιμή του, το πράττει όμως με τη γεύση του και κυρίως με την ψαραγορά Τσουκίτζι, την μεγαλύτερη στον κόσμο, όπου σερβίρεται στα τοπικά μεζεδοπωλεία. Από τα χαράματα ξεκινούν οι δημοπρασίες μεγάλων ψαριών, για να συνεχιστούν με ψαρομεζέδες στα ταβερνεία του εξωτερικού χώρου.

Στο Βιετνάμ δοκιμάζουν ένα τοπικό είδος πατσά, ονομαζόμενο φο μπο, το οποίο δοκιμάζουν οι ντόπιοι από τα χαράματα ως τα μεσάνυχτα. Πιάτο γεμάτο με λαχανικά και αρώματα.

Κι όταν καταλήγουμε στην Γκόα της Ινδίας, η κλασική κουζίνα της χώρας, με πρωταγωνιστή το κάρι αναμειγνύεται μαγικά με δυτικές γεύσεις, καθολικών κατοίκων της περιοχής. Μια επιμειξία απολύτως διαφορετική, από ό,τι γνωρίζουμε ως ινδική κουζίνα.

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