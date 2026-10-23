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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

23.10.2026 07:15

Podcast: Τζακάρτα – Ναοί και μυστικά της παλιάς πόλης

23.10.2026 07:15
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Μετά τις αποικιοκρατικές της περιπέτειες, η Ινδονησία κέρδισε την ανεξαρτησία της  στα 1945, με κυβερνητικό δίδυμο τον Σουκάρνο και τον Χάτα, οι οποίοι προσπάθησαν για την εθνική συμφιλίωση.

Εδώ ήταν θρησκευτικοί οι λόγοι της αντιπαράθεσης, έστω κι αν οι μουσουλμάνοι διαθέτουν τη σαφή πλειοψηφία των κάπου 380 εκατομμυρίων κατοίκων. Και η Τζακάρτα, ως πρωτεύουσα αποτέλεσε και το κέντρο αυτής της εθνικής συμφιλίωσης, με ένα μνημείο και δύο ναούς, οι οποίοι συνδέονται  μεταξύ τους με τη «γέφυρα της φιλίας». Στην άλλη γωνία ενός άτυπου τριγώνου, το σκηνικό συμπληρώνει το μνημείο της συμφιλίωσης, με έναν χρυσό δαυλό στην κορυφή του.

Από τη μία πλευρά, βρίσκεται ένα ιδιαιτέρως μοντέρνο τζάμι, με αρχιτεκτονική η οποία δεν παραπέμπει σε ναοδομία. Γεμάτο σύμβολα, αλιευμένα από το Κοράνι, εντυπωσιάζει με την πρωτοτυπία του. Εντυπωσιακός είναι κι ο απέναντι ναός, ο αφιερωμένος στην Παναγία, κτισμένος από τους Ολλανδούς, το 1901. Αυτοί οι Ολλανδοί, πάντως, δεν πήγαιναν με τον σταυρό στο χέρι. Στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, στην Μπατάβια, πραγματοποίησαν σφαγές, ιδίως εις βάρος των Κινέζων. Σήμερα, που οι Κινέζοι ελέγχουν την οικονομία της χώρας, κατοικούν στα ψηλά των ουρανοξυστών, αλλά  παραμένουν και στα χαμόσπιτα της παλιάς πόλης, συνεχίζοντας την παράδοση του εμπορικού λιμανιού της Μπατάβια.

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