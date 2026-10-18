Podcast – Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Στη δουλειά μας ποτέ δεν είσαι διασφαλισμένος»

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Η θρυλική κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Τριάντα χρόνια από την πρώτη παρουσίασή τους στο θέατρο, το 1996, οι «Μπαμπάδες με ρούμι» συνεχίζουν να ξεσηκώνουν το κοινό με το ειρωνικό και καυστικό χιούμορ τους και οι 300.000 θεατές των τελευταίων 4 ετών το επιβεβαιώνουν.

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Με αυτή την αφορμή, η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα «Μα τι είναι αυτοί οι “Μπαμπάδες” επιτέλους;», είναι μία αιχμηρή σάτιρα που διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι, δυστυχώς, μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Φυσικά, έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία.

Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολύς κόσμος επιδίωξε άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν, όμως, το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές.

Δεν ακούγεται συχνά ο όρος «κρίση συνείδησης». Έμεινε σκέτη η «κρίση». Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα.

Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά, ανυποψίαστοι για το τι μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Και τι κάνουν αυτά τα ανόητα καθάρματα στο Θέατρο Αλίκη; Σερβίρουν κάτι υπέροχους «Μπαμπάδες με ρούμι» με λιγουλάκι δηλητήριο και… όποιον πάρει ο χάρος.

Τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο Τζόκερ ο μπαμπάς –που πλέον έχει φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο– αναζητούν τον κληρονόμο τους.

Δύο γιοι, δύο νύφες, μία γειτόνισσα φωτεινός παντογνώστης και μία εφιαλτική νοσοκόμα μιλάνε, μαλώνουν, δολοπλοκούν και κοιμούνται ήσυχοι, υφαίνοντας ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης.

«Μπαμπάδες με ρούμι» 2026! Ποιος θα ξεμείνει ζωντανός να πάρει την περιουσία; Μένει να αποδειχθεί.

Η ηθοποιός μίλησε και για τις νέες αφίξεις ηθοποιών στην παράσταση, μιας και υπάρχουν αντικαταστάσεις στη φετινή εκδοχή των «Μπαμπάδων». Αναφέρθηκε ακόμα και στις τηλεοπτικές της συνεργασίες, παλαιότερες και νεότερες, και, κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι πλέον έχει την εμπειρία να ερμηνεύει ρόλους που θέλει πολύ να τους παίξει.

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