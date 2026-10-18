Καιρός: Ανοιξιάτικο διάλειμμα πριν την …καταιγίδα

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Βελτιωμένος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες στις μέγιστες τιμές τους να φτάνουν τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr, στα νότια και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές στη νότια Πελοπόννησο και τον Έβρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ορατότητα αναμένεται περιορισμένη σε αρκετές περιοχές, λόγω του σχηματισμού τοπικών ομιχλών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων.

Οι θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα καταγράψει τις υψηλότερες τιμές της στα κεντρικά και νότια. Στην Αττική και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 21 με 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 4 έως 22 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα θερμόμετρα θα δείξουν από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το σκηνικό θα είναι πιο ψυχρό, με τον υδράργυρο να πέφτει ακόμα και στους 0 βαθμούς.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί από 6 έως 21 βαθμούς και στο Ιόνιο από 7 έως 22 βαθμούς. Στο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικά στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα, οι τιμές θα κινηθούν από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρία έως την Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη, ο καιρός θα παραμείνει και τη Δευτέρα γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τους ανέμους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, ενώ ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Τρίτη.

Από την Τετάρτη θα αρχίσουν να επικρατούν σταδιακά νοτιάδες, οι οποίοι θα ενισχυθούν κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από αύξηση της υγρασίας και των νεφώσεων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Παρά την αύξηση των νεφώσεων, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Επιδείνωση από την Πέμπτη – Αβέβαιη η ένταση των βροχοπτώσεων

Αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με την έλευση συστήματος που θα φέρει βροχές στη δυτική Ελλάδα και θα έχει χαρακτηριστικά φθινοπωρινής διαταραχής, συνοδευόμενης από νοτιάδες.

Την Παρασκευή το σύστημα αναμένεται να κινηθεί και προς την υπόλοιπη χώρα, ωστόσο παραμένει αβέβαιο το πόσο εκτεταμένα και έντονα θα είναι τα φαινόμενα.

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει εάν η διαταραχή θα προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις ή εάν θα περάσει πιο πρόσκαιρα, δίνοντας περιορισμένα φαινόμενα.

Η εξέλιξη αυτή θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς θα υπάρχουν νεότερα προγνωστικά δεδομένα για την πορεία και την ένταση του συστήματος.

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