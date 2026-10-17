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17.10.2026 20:33

Φλώρινα: Σύλληψη 37χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην Ιταλία

17.10.2026 20:33
DIAS ASTYNOMIA

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Συνελήφθη στη Φλώρινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής 37χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ένοπλη ληστεία στην Ιταλία.

Σε βάρος του 37χρονου αλλοδαπού ο οποίος συνελήφθη προχθές, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσή και οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία, πράξεις που τελέσθηκαν στην Ιταλία.

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