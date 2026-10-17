«Θρίλερ» στην Ιταλία: Νεκρή 69χρονη μετά από σύγκρουση με το I.X. του πρώην της – «Την καταδίωκε», καταγγέλλει ο γιος της

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Τις συνθήκες θανάτου μιας 69χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στο Κασσάνο Μανιάγκο, στην επαρχία του Βαρέζε της βόρειας Ιταλίας, ερευνούν οι Αρχές, καθώς στο περιστατικό ενεπλάκη και ο 73χρονος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε διακόψει τη σχέση της πριν από λίγους μήνες.

Θύμα είναι η 69χρονη Πιερίνα Μπουφόν, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 9:30, όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση οχημάτων σε περιφερειακό δρόμο της περιοχής. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της και έχασε τη ζωή της.

Στο άλλο όχημα επέβαινε ο πρώην σύντροφός της, Φούλβιο Ιελμίνι, 73 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βαρέζε με κακώσεις στα πόδια.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή μετά τις καταγγελίες της οικογένειας της 69χρονης, η οποία υποστηρίζει ότι ο άνδρας την παρακολουθούσε και την καταδίωκε μετά τον χωρισμό τους.

Μιλώντας στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai 3, ένας από τους γιους της 69χρονης υποστήριξε ότι το δυστύχημα δεν ήταν τυχαίο, αφήνοντας αιχμές για τις ενέργειες του πρώην συντρόφου της μητέρας του.

«Την καταδίωξε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Την περίμενε και ακολούθησε, όπως αποδεικνύουν τα βίντεο που έχω στην κατοχή μου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος της γυναίκας.

Μετά τον χωρισμό τους, η 69χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε επίμονες και πιεστικές συμπεριφορές από τον πρώην σύντροφό της, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει νομική συμβουλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το τροχαίο είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως δυστύχημα που ενδεχομένως προκλήθηκε από ξαφνική αδιαθεσία της οδηγού.

Ωστόσο, οι συγγενείς της 69χρονης απευθύνθηκαν στις αστυνομικές Αρχές και ζήτησαν να διερευνηθούν διεξοδικά οι συνθήκες της σύγκρουσης, επισημαίνοντας το ιστορικό της σχέσης της με τον 73χρονο και τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πλέον και το ενδεχόμενο η σύγκρουση να προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Ο 73χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βαρέζε, όπου βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών από την Εισαγγελία.

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