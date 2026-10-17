«No Meloni day»: Στον ρυθμό των κινητοποιήσεων και η Ιταλία – Μαζικές μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής (Video)

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Σε πάνω από σαράντα, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, οργανώθηκε χθες το «No Meloni day»: Στην Ρώμη, στο Μιλάνο, στην Νάπολη, στο Παλέρμο, φοιτητές και μαθητές διαδήλωσαν κατά της κυβερνητικής πολιτικής: τα κύρια αιτήματα των κινητοποιήσεων είναι να αποσυρθούν οι αλλαγές που προωθούνται στο εκπαιδευτικό, να δοθούν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για την οικοδόμηση λαϊκών πολυκατοικιών και φοιτητικών ξενώνων, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συνεχής αύξηση των τιμών, η οποία πλήττει όλο και εντονότερα τους πολίτες. «Το σχολείο δεν είναι στρατόπεδο, θέλουμε ενίσχυση της δημόσιας παιδείας», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν στις ιταλικές πόλεις.

Thousands of students have been protesting in cities across Italy, calling for greater investment in public education and better learning conditions.



Outside the Ministry of Education in Rome some protesters threw firecrackers and bottles at police.



The march follows a wave of… pic.twitter.com/WX6tk0xRTN October 16, 2026

Η μεγάλη πλειοψηφία των κινητοποιήσεων ήταν ειρηνική, όμως στο Τορίνο και στην Ρώμη διαδηλωτές, έριξαν μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποιήσαν πυροσβεστικές αντλίες. Σύμβολο των κινητοποιήσεων και της κοινωνικής αυτής πραγματικότητας θεωρείται η φωτογραφία μιας γυναίκας στο Τορίνο, η οποία δημιούργησε ανθρώπινη αλυσίδα με άλλους γονείς, έτσι ώστε να αναγκάσουν την αστυνομία να υποχωρήσει. Από την μεριά του, ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα σχολίασε ότι «δεν μιλάμε για ελεύθερη έκφραση των όποιων αντιθέσεων, αλλά για επίθεση κατά των θεσμών και πολιτικός χουλιγκανισμός».

Στο Μιλάνο, ιδιαίτερο σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε κυβερνητική ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο ποσοστό 30% μαθητών ξένης καταγωγής ανά τάξη. Στο Τορίνο και στη Ρώμη αναφέρθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Συνθήματα κατά της Ακροδεξιάς

Σε πολλές κινητοποιήσεις ακούστηκαν επίσης συνθήματα κατά της επανεμφάνισης της ακροδεξιάς και, ειδικότερα, του κόμματος «Εθνικό Μέλλον», το οποίο ίδρυσε, πριν από οκτώ μήνες ο Ιταλός πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι.

Οι μαθητές των ιταλικών λυκείων διαδηλώνουν και σήμερα, στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας ενώ νέες, μαζικές πορείες έχουν προγραμματισθεί για τις 30 Οκτωβρίου, ημέρα της πανιταλικής απεργίας που κηρύχθηκε από το αυτόνομο συνδικάτο Usb. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις χθεσινές κινητοποιήσεις συμμετείχαν πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες νέοι οι οποίοι, μεταξύ των άλλων, απορρίπτουν και την συνεχή αύξηση των δημοσίων δαπανών για τους εξοπλισμούς.

Σε προεκλογικό κλίμα

Μένει να διαπιστωθεί αν το κίνημα αυτό θα λάβει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, με μορφή παρόμοια με τις μαζικές διαμαρτυρίες της Γαλλίας. Και η Ιταλία, πάντως, έχει μπει, πλέον, σε κλίμα προεκλογικής αναμέτρησης, αφοί οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών πρόκειται να στηθούν τον ερχόμενο Μάιο ή το αργότερο σε ένα χρόνο. Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, οι τελευταίες αυτές κινητοποιήσεις δείχνουν ότι το στεγαστικό, η συνεχής αύξηση των τιμών και η κατεύθυνση των δημοσίων εσόδων, θα αποτελέσουν κύριο θέμα συζήτησης όπως και, πιθανότατα, κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Φλωρεντία: Εκτοξεύουν το ενοίκιο 94χρονης στα 1.200 ευρώ από 450 και την πετάνε στον δρόμο

Μια 94χρονη τυφλή χήρα στη Φλωρεντία αντιμετωπίζει κίνδυνο έξωσης καθώς ο ιδιοκτήτης ζητά τριπλασιασμό του ενοικίου της από τα 450 στα 1.200 ευρώ.

Η κόρη της κρατά μυστική την εξέλιξη για να προστατεύσει την υγεία της, θυμίζοντας την τραγωδία της 87χρονης Μαρικάρμεν στην Ισπανία.

Το συμβόλαιο της Φράνκα λήγει τον Φεβρουάριο και η οικογένειά της λέει ότι δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα να το ανανεώσει με τους νέους όρους. Η περίπτωσή της θυμίζει πολύ εκείνη της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστής ως Μαρικάρμεν, της 87χρονης που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη στέγαση στην Ισπανία, μετά την απότομη αύξηση των ενοικίων που οδήγησε στην έξωσή της στη Μαδρίτη. Πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα.

Τι λέει η κόρη της

«Η μητέρα μου λαμβάνει μια ελάχιστη σύνταξη και τη σύνταξη του πατέρα μου. Αν έπρεπε να πληρώσει 1.200 ευρώ σε ενοίκιο, δεν θα της έμενε σχεδόν τίποτα για να ζήσει, ούτε καν για να φάει», δήλωσε η κόρη της στην Corriere Fiorentino.

Ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν έχει καταφέρει ακόμη να το πει στη μητέρα της.

Το διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών μέτρων είναι το σπίτι της Φράνκα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Έζησε εκεί με τον σύζυγό της και η κόρη της γεννήθηκε εκεί.

Σύμφωνα με την κόρη της, είναι το μόνο μέρος όπου η μητέρα της νιώθει πραγματικά σαν στο σπίτι της, γεμάτο με φωτογραφίες των εγγονιών της, πίνακες με τα στενά δρομάκια της Φλωρεντίας και αναμνηστικά από τον γάμο της κόρης της.

Το κτίριο περιλαμβάνει πολλά διαμερίσματα, όλα ιδιοκτησίας του ίδιου ιδιοκτήτη. Κάποτε φιλοξενούσε κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, πολλές από τις οποίες ζούσαν εκεί για γενιές, αλλά οι ενοικιαστές έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών.

Από όσο γνωρίζει η κόρη της, τα διαμερίσματα δεν μετατρέπονται σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα για διακοπές και παραμένουν συνηθισμένες κατοικίες. Πιστεύει, ωστόσο, ότι η νέα διοίκηση θέλει να αποσπάσει πολύ υψηλότερες αποδόσεις από τα ακίνητα.

Από 450 ευρώ στα 1.200 ευρώ

«Με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι δεν θα ανανέωναν το συμβόλαιο για τη μητέρα μου», είπε στην εφημερίδα. «Το συμβόλαιο ανανεωνόταν κάθε δύο χρόνια. Με ενημέρωσαν ότι, για να μείνει εκεί, το ενοίκιο θα έπρεπε να φτάσει τα 1.200 ευρώ το μήνα. Αλλά πώς μπορείς να ζητάς τόσα χρήματα από έναν 94χρονο συνταξιούχο;»

Η οικογένεια αποδέχεται ότι το ενοίκιο δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο για πάντα και η κόρη της λέει ότι θα βοηθούσε να καλυφθεί μια αύξηση, ώστε η μητέρα της να μπορέσει να περάσει τα τελευταία της χρόνια στο σπίτι.

«Θα μπορούσαμε να καταφέρουμε μια μικρή αύξηση, θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Αλλά το να πάμε από τα 450 ευρώ στα 1.200 ευρώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα αδύνατο ποσό. Και αυτό που με πονάει είναι ότι δεν υπήρχε καν καμία πιθανότητα να ξεκινήσει μια πραγματική διαπραγμάτευση, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση».

Έκτοτε έχει απευθυνθεί στο συνδικάτο ενοικιαστών Sunia για βοήθεια.

Η υπόθεση της Φράνκα έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πίεσης στους ενοικιαστές στην Τοσκάνη, όπου εκδόθηκαν 2.427 εντολές έξωσης το 2025. Η Φλωρεντία αντιπροσωπεύει περίπου το 35% όλων των αιτημάτων εκτέλεσης που κατατέθηκαν στην περιοχή.

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