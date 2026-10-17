Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

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Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε μια συνοδεία Ευρωπαίων διπλωματών που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ξυλοκοπώντας έναν Γάλλο δήμαρχο, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μάρτυρας και δύο διπλωματικές πηγές.

Σε βίντεο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μπερνάρ Μποντό, ο κομμουνιστής δήμαρχος της πόλης Ουλνουά-Εμερί, φαίνεται σωριασμένος στο έδαφος μπροστά σε ένα αυτοκίνητο .

Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, τόνισε ένας διπλωμάτης.

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