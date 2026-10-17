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17.10.2026 17:37

Κυψέλη: 27χρονη άφησε τα 2χρονα δίδυμα παιδιά της μόνα στο σπίτι – Συνελήφθη από αστυνομικούς

17.10.2026 17:37
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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές, την Παρασκευή, όταν δύο δίδυμα αδελφάκια, ηλικίας μόλις δύο ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα, στην Κυψέλη.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε χάρη σε κάτοικο της περιοχής, ο οποίος αντίκρισε τα δύο παιδάκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στο παράθυρο διαμερίσματος πρώτου ορόφου επί της οδού Τήνου.

Ανησυχώντας ότι τα ανήλικα βρίσκονταν χωρίς επίβλεψη, ειδοποίησε την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Το περιπολικό έφτασε αμέσως στο σημείο και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ανασφάλιστο.

Μπαίνοντας στον χώρο, επιβεβαίωσαν ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν πράγματι μόνα τους, χωρίς να υπάρχει στο σπίτι κάποιος γονέας ή άλλος ενήλικος για την επίβλεψή τους.

Τα δίδυμα, με καταγωγή από το Κονγκό, απομακρύνθηκαν από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Συνελήφθη η 27χρονη μητέρα

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η 27χρονη μητέρα των παιδιών εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, αναζητώντας τα δίδυμα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, ούτε οι λόγοι.

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