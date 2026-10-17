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17.10.2026 16:34

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο

17.10.2026 16:34
voak_troxaio

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Νέα τραγωδία γράφτηκε σήμερα το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, μετά από σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων.

Από το τροχαίο, που σημειώθηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην έξοδο Πλατανιά, στα Χανιά, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή και δύο τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων και στο δεύτερο, ένα βαν, μια οικογένεια ξένων, μεταξύ των οποίων και τρία μικρά παιδιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο έλληνας οδηγός του ενός αυτοκίνητου, ενώ τραυματίας είναι και η συνοδηγός του.

Με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ένα μικρό αγόρι από την οικογένεια των ξένων που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον έλληνα οδηγό καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.

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