Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

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Kινητοποίηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και συγκεκριμένα με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) στις 10πμ, από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία στο Υπουργείο Υγείας.
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, θα εξελιχθεί κύκλος κινητοποιήσεων σε πανελλαδική βάση, έως τις αρχές Νοεμβρίου.
Μεταξύ άλλων διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, κοινωνικό τουρισμό, κλπ.
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