Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Kινητοποίηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και συγκεκριμένα με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) στις 10πμ, από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, θα εξελιχθεί κύκλος κινητοποιήσεων σε πανελλαδική βάση, έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, κοινωνικό τουρισμό, κλπ.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Σύλληψη 42χρονου έπειτα από τροχαίο του 11χρονου γιου του με πατίνι

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε διανομέα στο κεφάλι με κατσαβίδι και τον λήστεψε

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου!»: Πέθανε η Μιλού, η αξιαγάπητη «κοντή» σκυλίτσα που αγάπησε η Ελλάδα