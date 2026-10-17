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17.10.2026 15:51

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

17.10.2026 15:51
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Kινητοποίηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και συγκεκριμένα με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) στις 10πμ, από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, θα εξελιχθεί κύκλος κινητοποιήσεων σε πανελλαδική βάση, έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Συλλαλητήριο των συνταξιούχων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Μεταξύ άλλων διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, κοινωνικό τουρισμό, κλπ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 16:00
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Υεμένη: Οι Χούθι απελευθερώνουν πάνω από 150 μαχητές κυβερνητικών δυνάμεων

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ΕΛΛΑΔΑ

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