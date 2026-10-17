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17.10.2026 15:32

Ρόδος: Σύλληψη 42χρονου έπειτα από τροχαίο του 11χρονου γιου του με πατίνι

17.10.2026 15:32
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Στη σύλληψη ενός 42χρονου πατέρα αλβανικής καταγωγής προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη Ρόδο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στο οποίο ενεπλάκη ο 11χρονος γιος του, οδηγώντας πατίνι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα “Ροδιακή”, ο ανήλικος, οδηγώντας πατίνι, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι για το πατίνι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ο 11χρονος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για τη χρήση του.

Ακολούθησε, χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η σύλληψη του 42χρονου πατέρα, με τις κατηγορίες της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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