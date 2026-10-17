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17.10.2026 14:14

Κως: Σύλληψη 80χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

17.10.2026 14:14
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Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. σε έναν ηλικιωμένο στο νησί της Κω, με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 80χρονος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε δημόσιο χώρο, και αφού απέκτησε τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, φέρεται να της απηύθυνε προτάσεις προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το ενδιαφέρον του για συγγενικό της πρόσωπο και υποσχόμενος χρηματικό αντάλλαγμα, επιχείρησε να την πείσει να συναντηθούν.

Οι αστυνομικές αρχές, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, έθεσαν άμεσα υπό επιτήρηση το προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Όταν ο 80χρονος εμφανίστηκε στο σημείο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του και ακολούθως στη σύλληψή του.

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