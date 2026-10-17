Γκράβα: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οσμή αερίου – Ανοιχτό το σενάριο αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης

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Συνεχίζονται οι έλεγχοι από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο εσωτερικό των σχολικών κτιρίων και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα, οπότε θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τα ευρήματα των ειδικών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος θέρμανσης και ψύξης των σχολείων, με την αντικατάσταση του φυσικού αερίου από ηλεκτρικές μονάδες κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης.

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Αθηναίων, το σχετικό κόστος εκτιμάται αρχικά σε περίπου 800.000 ευρώ, ενώ το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον Δήμο με δύο επιστολές προς τις αρμόδιες Κτιριακές Υποδομές.

Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς από τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων θα εξαρτηθεί και το πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες, δεδομένου ότι τα μαθήματα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

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