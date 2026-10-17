Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε όπλο, αλεξίσφαιρο και κλομπ για να τσακωθεί με πολίτη (Video)

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Ένα αδιανόητο περιστατικό με αρνητικό «πρωταγωνιστή» αστυνομικό, που πετά τον εξοπλισμό του για να τσακωθεί με πολίτη, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, κατέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν όταν ένας άνδρας, ο οποίος ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, διαπληκτίστηκε με αστυνομικό που είχε το …θράσσος να του υποδείξει γιατί δεν πρέπει να γράφει κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη συγκεκριμένη οδό.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος», είπε ο πολίτης, αλλού «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση».

Η αντίδραση του αστυνομικού ήταν πρωτοφανής. Έβγαλε την εξάρτησή του, το πιστόλι του, το γιλέκο, το κλομπ, τα πάντα, για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» και αφού πέταξε την εξάρτησή του πήγε να …καθαρίσει. Ο συνάδελφός του έσπευσε να τον ηρεμήσει και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

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