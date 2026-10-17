Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε»; – Οι κυνικοί διάλογοι μεταξύ γιατρών και προσωπικού της κλινικής εξωσωματικής (Video)

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Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες για την κλινική-κολαστήριο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη, παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού, καθώς και εκμετάλλευση γυναικών σε προγράμματα δωρεάς ωαρίων και παρένθετης μητρότητας.

Γυναίκες που πήγαν στην Κρήτη για να ξεφύγουν από την ανέχεια. Οι περισσότερες με δύο και τρία παιδιά. Χωρίς δουλειά, με δάνεια, χωρίς τα στοιχειώδη.

Η αγγελία στο Facebook που εγγυόταν “νόμιμη οικονομική αποκατάσταση” μέσω της παρένθετης μητρότητας, προσέλκυε πολλές γυναίκες που ήταν σε απόγνωση.

Κι αν στην αρχή έκαναν δεύτερες σκέψεις, η επικοινωνία με τη γυναίκα που απαντούσε στην αγγελία ήταν άκρως ελκυστική. Ποσά της τάξης των 15.000 ή 20.000 ευρώ, ήταν αρκετά μεγάλα για τις ίδιες.

Αν μάλιστα η κύηση ήταν διπλή και γεννούσαν δίδυμα, θα μπορούσαν να πληρωθούν στο τέλος, όπως κατέθεσε μία εξ αυτών, ακόμα και με 25.000 ευρώ.

Οι περισσότερες έφευγαν από τις χώρες τους με δύο ρουχαλάκια και τα απαραίτητα έγγραφα. Τα εισιτήρια πληρωμένα και μόλις έφθαναν στο αεροδρόμιο, παραλαμβάνονταν για διανομή σε διάφορα σπίτια των Χανίων.

Εκεί συναντούσαν και άλλες κοπέλες, κάποιες σε προχωρημένη κύηση. Όλες για τον ίδιο σκοπό. “Σαν ξενοδοχείο ήταν…” περιγράφει κάποια γυναίκα.

Και δεν αναφέρεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά στην κινητικότητα που καταγράφονταν. Κάποιες έφευγαν, άλλες έρχονταν.

«Μου είπαν αν έριχνα το παιδί, θα πλήρωνα πρόστιμο 40.000 ευρώ»

Η 24χρονη Σ. από την Αλβανία ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιων των αστυνομικών του Οργανωμένου Κρήτης, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη έφοδο στις εγκαταστάσεις της κλινικής και στα σπίτια όπου διέμεναν οι παρένθετες, στα Χανια. Είναι η πρώτη κατάθεση που δίνει στις Αρχές, παρουσία ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ.

-Είσαι έγκυος; Τη ρωτάει αστυνομικός.

-Ναι, είμαι έγκυος. Στις 19 Αυγούστου κλείνω τον πέμπτο μήνα.

Ούτε που ήξερε ποιοι ήταν οι γονείς. Δεν τους είχε δει ποτέ. Της είπαν μόνο ότι ήταν από την Ιταλία.

Μητέρα ενός 6χρονου κοριτσιού, η Σ. αποφάσισε να το κάνει καθώς δεν είχε ούτε να φάνε με το παιδί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr. Στη Θεσσαλονίκη μία γνωστή που ήξερε την ανέχεια της, πρότεινε τη λύση της παρένθετης μητρότητας. Της υποσχέθηκαν 20.000 ευρώ αν γεννούσε ένα παιδί, 25.000 ευρώ αν γεννούσε δίδυμα.

“Μου έβγαλε εισιτήριο η Έ…, γιατί δεν είχα να το πληρώσω και ήρθα με αεροπλάνο στα Χανιά. Στο αεροδρόμιο όταν έφτασα, στις 24 Φεβρουαρίου, με περίμενε η Μ. μια κοπέλα που δουλεύει στην κλινική. Αυτή με πήγε σε ένα σπίτι, σε μια ανηφόρα κοντά στα δικαστήρια και έμενα με μια κοπέλα που τώρα έχει φύγει. Έκανε δύο μωρά και έφυγε. Μετά από ένα μήνα άλλαξα σπίτι, πάλι κοντά στα δικαστήρια”.

Την έβαλαν να υπογράψει ένα χαρτί στο ΚΕΠ που δεν γνώριζε το περιεχόμενο του γιατί ήταν στα ελληνικά, ενώ δεν την ενημέρωσαν για τίποτε άλλο.

Σε ερώτηση αστυνομικών αν την ενημέρωσαν για τον κίνδυνο να χάσει πιθανότατα τη μήτρα της από την συγκεκριμένη διαδικασία, η 24χρονη φέρεται να λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον: “Όχι, δεν μου είπαν ότι μπορεί να κινδύνευα. Μάλιστα είχα δύσκολη εγκυμοσύνη το πρώτο δίμηνο, έκανα εμετούς και πήγαινα στην κλινική και μου έβαζαν ορό. Τότε ήθελα να «ρίξω» το παιδί, όμως η Ε… μου είπε ότι αν το έκανα, θα πλήρωνα πρόστιμο σαράντα χιλιάδες (40.000) ΕΥΡΩ”.

Η 24χρονη υποστηρίζει ακόμα στη κατάθεση της: “Έχω μετανιώσει που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να κρατήσω μόνη μου το μωρό, δεν έχω πώς να το αναθρέψω. Δεν είχα να φάω και αναγκάστηκα να μείνω έγκυος. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι γονείς του και τι θα απογίνει όταν γεννήσω. Όλες οι κοπέλες που ερχόμαστε στην Ελλάδα μπορεί να ξέρουμε τι δουλειά θα κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα μας εκμεταλλεύονται και αν κρίνω από εμένα μας απειλούν για να μην κάνουμε πίσω. Όλες οι κοπέλες που γνώρισα αυτόν τον καιρό δυσκολεύονται οικονομικά και είναι χάλια ψυχολογικά”.

«Ντρέπομαι για όσα έκανα, αλλά πάτησαν στην ανάγκη μου – Δεν μπορώ να φύγω μέχρι να γεννήσω το κοριτσάκι»

Η Ι. ήταν 37 ετών όταν δίνει την κατάθεση στους αστυνομικούς, διαζευγμένη και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Διανύει τον 6ο μήνα κύησης ως παρένθετη μητέρα που έχει “στρατολογηθεί” από τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Εξηγεί ότι η φτώχεια ήταν εκείνη που την έσπρωξε σε αυτήν την κατεύθυνση καθώς μετά και το θάνατο των γονέων της δεν είχε καμία βοήθεια από κανέναν. Μία γνωστή της ήταν εκείνη που της πρότεινε τη λύση της παρένθετης. Της υποσχέθηκαν 10.000 ευρώ για ένα μωρό. Με την πρώτη εμβρυομεταφορά έμεινε έγκυος.

Κυοφορούσε κοριτσάκι χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς. Ο σύνδεσμος μεταξύ Γεωργίας και Χανίων ήταν μία συμπατριώτισσα της. Μπήκε σε ένα αεροπλάνο και προσγειώθηκε στην Κρήτη. Την παρέλαβε μία γυναίκα που τη μετέφερε σε συγκεκριμένο σπίτι. “Στο σπίτι που με βρήκατε έμενα μαζί με άλλες δύο κοπέλες οι οποίες γέννησαν σε λίγες μέρες”.

Αστυνομικοί τη ρωτάνε για τις συνθήκες διαβίωσης και αν είχε ελευθερία κινήσεων.

-“Μπορείς να φύγεις όποτε το αποφασίσεις από το σπίτι που σε βρήκαμε να διαμένεις προσωρινά για να επιστρέψεις στη χώρα σου ή όπου αλλού επιθυμείς;

-“Όχι βέβαια. Είμαι υποχρεωμένη να μένω σε αυτό το σπίτι μέχρι να γεννήσω το παιδί. Άλλωστε δεν θα ήθελα να μάθουν οι δικοί μου άνθρωποι αυτό που έκανα. Ντρέπομαι τόσο πολύ και με συγχωρείτε αλλά μου το παρουσίασαν τόσο εύκολο και πως να το πω, πάτησαν στην ανάγκη μου και έτσι πείστηκα. Μόνο για το σούπερ μάρκετ βγαίνω από το σπίτι και από πέρυσι που είμαι εδώ δεν έχω πάει πουθενά αλλού. Στη Χώρα μου φυσικά και δεν μπορώ ούτε μου επιτρέπεται να πάω”.

«Όταν έφθασα στην Κρήτη διαπίστωσα ότι πολλές Γεωργιανές έκαναν το ίδιο πράγμα»

Μητέρα δύο παιδιών από την Τυφλίδα, βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν την βρήκαν οι αστυνομικοί. Η 34χρονη ήταν στον 9ο μήνα διπλής κύησης. “Κυοφορώ δύο βρέφη, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Συγκεκριμένα αναμένεται να γεννήσω μέχρι τις 19 Αυγούστου και ήδη έχει επιλεχθεί η μέθοδος της καισαρικής. Τα βρέφη που κυοφορώ δεν είναι δικά μου, αλλά ανήκουν σε άλλους βιολογικούς γονείς” φέρεται να είπε στην πρώτη της κατάθεση.

Η Κ., όπως και πολλές άλλες στις καταθέσεις τους, περιγράφουν ότι υπήρχε αγγελία στο Facebook που διαφήμιζε την αναζήτηση παρένθετων επ’ αμοιβή και μέσω αυτής της αγγελίας πολλές κοπέλες είχαν ταξιδέψει στα Χανιά. Ανέφερε ότι ήταν διαζευγμένη, με δύο παιδιά, με γονείς με σοβαρά προβλήματα υγείας και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να επιβιώσει. Η Κ. ταξίδεψε στα Χανιά, τον Νοέμβριο του 2022. Μαζί της ταξίδευε μία ακόμα κοπέλα για τον ίδιο σκοπό. Της υποσχέθηκαν 15000 μετά τη γέννα και 7.500 στη διάρκεια της κύησης που ήταν για τα έξοδα της, για το φαγητό της ουσιαστικά. Την είχαν διαβεβαιώσει ότι η όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη, υποστηρίζει.

Η 37χρονη καταθέτει ακόμα ότι της είχαν πει ότι θα ήταν η μόνη από τη Γεωργία, ωστόσο, όταν έφθασε στην Κρήτη διαπίστωσε ότι πολλές Γεωργιανές έκαναν το ίδιο πράγμα με αυτήν.

«Διαφήμιζαν την κλινική στα Βαλκάνια ως μέσο αποκατάστασης»

Σε άλλη περίπτωση, μία 36χρονη από τη Γεωργία, μητέρα τριών μικρών παιδιών, το μικρότερο μόλις 2 ετών, έμαθε μέσω της γνωστής αγγελίας στο Facebook ότι αναζητούσαν παρένθετες και ότι έδιναν καλά χρήματα και μέσα στην απόγνωση της, πείστηκε να το κάνει. Ταξίδεψε στην Κρήτη αλλά τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά, όπως περιγράφει στους αστυνομικούς. Είχε δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές και αυτό της είχε κοστίσει ψυχολογικά καθώς ο σκοπός ήταν να μείνει έγκυος για να γεννήσει το παιδί και να πάρει τα λεφτά καθώς χρωστούσε δάνειο σε τράπεζα. Ταξίδεψε στην Κρήτη τον Απρίλιο του 2023 με εισητήρια που της έβγαλαν κατηγορούμενοι. Την πήγαν σε σπίτι εργαζόμενης, όπως λέει, στην κλινική. Της υποσχέθηκαν 19.000 ευρώ μετά τη γέννα. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης, φέρεται να λέει:

“Είμαι οικονομικά εξαθλιωμένη και εγώ και ο άντρας μου. Θέλω να σας πω, απ’ ότι έχω καταλάβει, ότι στην κλινική έρχονται πάρα πολλές γυναίκες από τη χώρα μου για να μπουν στο πρόγραμμα αυτό αλλά επίσης έρχονται και από την Αλβανία. Γι αυτό και πλέον το διαφημίζουν στην Γεωργία ως μέθοδο οικονομικής αποκατάστασης”.

«Την πρώτη φορά γέννησα ένα αγοράκι. Το πήραν στην Αυστρία»

Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση η 32χρονη, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, προετοιμαζόταν για παρένθετη. Στα Χανιά πήγε τον Μάιο του 2023 και προγραμμάτιζαν εμβρυομεταφορά τον Σεπτέμβριο. Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Το 2022, μέσω της γνωστής διαφήμισης στο Facebook, ταξίδεψε για πρώτη φορά στα Χανιά καθώς κινδύνευε να μείνει στο δρόμο με το παιδί. Τον Οκτώβριο του 2022 έκανε εμβρυομεταφορά αφού προηγήθηκε ορμονοθεραπεία. Στο σπίτι που την εγκατέστησαν έμεναν και άλλα κορίτσια. “Στη διαδικασία αυτή είχα γνωρίσει και το ζευγάρι που μάλλον ήταν από την Αυστρία για λογαριασμό των οποίων κυοφόρησα το παιδί τους. Τότε πέτυχα εγκυμοσύνη και στις 18-07-2022 γέννησα ένα αγόρι με καισαρική το οποίο ναι μεν το είδα στην γέννα αλλά μετά το πήραν οι γονείς τους και πήγαν στην χώρα τους”.

Τότε είχε πληρωθεί το ποσό των 8000 ευρώ, ενώ κάθε μήνα λάμβανε 750-1000 ευρώ, μέρος των οποίων έστελνε στην οικογένεια της.

Τη δεύτερη φορά έδινε και ωάρια για να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα της, όπως καταθέτει, και να στέλνει λεφτά στα παιδιά της.

Η ίδια έμενε με άλλες τρεις γυναίκες μαζί.

Γέννησε δίδυμα, έφυγε, ξανάρθε για νέα κύηση

Η Ν., 34 ετών, μητέρα δύο κοριτσιών, ταξίδεψε από την Τυφλίδα της Γεωργίας με σκοπό να γίνει παρένθετη. Όταν κατέθεσε στους αστυνομικούς παραδέχθηκε ότι το πράγμα δεν είχε πάει καλά καθώς ήδη μετρούσε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εμβρυομεταφοράς, σε διάστημα περίπου έξι μηνών. Η ίδια αποκαλύπτει ότι τον Ιούνιο του 2022 γέννησε δίδυμα, αγόρι-κορίτσι, τα οποία τα πήρε ένα ζευγάρι από Ιταλία. Και αυτή αναφέρεται στην διαφήμιση μέσω Facebook. Η αγγελία αναζητούσε γυναίκες να μπούνε σε πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας, υποσχόμενη νόμιμη οικονομική αποκατάσταση.

Θα έπαιρνε, όταν γεννούσε, 17.000 ευρώ. “Με παρέλαβε από το αεροδρόμιο μια γυναίκα που την λένε Κ. και με είχε πάει απ ευθείας σε ένα σπίτι που ήταν κοντά στα δικαστήρια στα Χανιά. Εκεί ήταν και άλλες κοπέλες, σαν ξενοδοχείο ήταν αφού έρχονταν συνέχεια κοπέλες για να γίνουν παρένθετες μητέρες… Εγώ μετά τη γέννα πήρα 11.000 ευρώ και τον επόμενο μήνα επέστρεψα στην χώρα μου. Εδώ στα Χανιά φέρνουν συνέχεια κορίτσια από τη χώρα μου που είναι φτωχά για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Φέτος ξαναήρθα για να επαναλάβω την διαδικασία αφού δεν έχω καταφέρει ακόμα να ξεπληρώσω το δάνειο που οφείλω στην τράπεζα. Έπρεπε να βρω ένα τρόπο να ταΐσω τα παιδιά μου”.

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