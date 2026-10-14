search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 13:57

Χανιά: Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – 33 στο εδώλιο, πάνω από 300 μάρτυρες

14.10.2026 13:57
dikastirio_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δεκάδες συνήγοροι, πλήθος μαρτύρων και συγκεντρωμένοι πολίτες συνέθεσαν το σκηνικό της πρεμιέρας στα Χανιά, στη δικαστική διαμάχη για την πολύκροτη υπόθεση του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αυστηροί έλεγχοι και διεθνές ενδιαφέρον

Με την προσέλευση εκατοντάδων εμπλεκομένων ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για το σκάνδαλο που συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023. Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιείται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Ποσειδών» του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, όπου συνεδριάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Για την είσοδο στον χώρο, όλοι οι παριστάμενοι —δικηγόροι, μάρτυρες και συγγενείς των θυμάτων— υποβλήθηκαν σε ενδελεχή αστυνομικό έλεγχο. Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της δίκης εκτείνεται και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς στις υπηρεσίες του συγκεκριμένου κέντρου είχαν προσφύγει ζευγάρια από διάφορες χώρες της αλλοδαπής.

Το προφίλ της υπόθεσης σε αριθμούς

  • 33 εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη.
  • Πάνω από 300 μάρτυρες έχουν κλητευθεί για να καταθέσουν.
  • 2 κεντρικοί κατηγορούμενοι: Ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της μονάδας, καθώς και ένας 47χρονος εμβρυολόγος.
  • 18 μήνες προσωρινής κράτησης: Το ανώτατο όριο προφυλάκισης που συμπληρώθηκε, με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση των δύο βασικών κατηγορουμένων πριν από έναν χρόνο.

Βαριές κατηγορίες

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρότατα αδικήματα που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση:

  • Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης
  • Εμπορία ανθρώπων
  • Παράνομη αγοραπωλησία γενετικού υλικού
  • Πλαστογραφία
  • Παραβάσεις σχετικές με τις υιοθεσίες και την παρένθετη μητρότητα
  • Εικονικές ωοληψίες και διενέργεια εμβρυομεταφορών

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το δικαστήριο προχώρησε στον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 76χρονο γιατρό κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Αμέσως μετά την ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων, η έδρα άρχισε την εξέταση διαφόρων αιτημάτων, τα οποία αφορούν αναβολές της δίκης, καταθέσεις μαρτύρων μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και δηλώσεις απουσίας συνηγόρων.

Διαμαρτυρία στον προαύλιο χώρο

Την ίδια ώρα, η ένταση ήταν έκδηλη έξω από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Συγγενείς και μέλη συλλόγων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο, έχοντας αναρτήσει πανό με συνθήματα ενάντια στην εμπορευματοποίηση των παιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 40 λεπτά η επιδότηση – Στα 20 λεπτά για το diesel κίνησης

Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

domna-michailidou_1410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση – 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένος πρόσφυγας μαθητής μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο του – Συνελήφθη ένα άτομο

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Οι ΗΠΑ εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι Ευρωπαίοι κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:38
stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

domna-michailidou_1410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση – 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα

1 / 3