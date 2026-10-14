Χανιά: Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – 33 στο εδώλιο, πάνω από 300 μάρτυρες

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Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δεκάδες συνήγοροι, πλήθος μαρτύρων και συγκεντρωμένοι πολίτες συνέθεσαν το σκηνικό της πρεμιέρας στα Χανιά, στη δικαστική διαμάχη για την πολύκροτη υπόθεση του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αυστηροί έλεγχοι και διεθνές ενδιαφέρον

Με την προσέλευση εκατοντάδων εμπλεκομένων ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για το σκάνδαλο που συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023. Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιείται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Ποσειδών» του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, όπου συνεδριάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Για την είσοδο στον χώρο, όλοι οι παριστάμενοι —δικηγόροι, μάρτυρες και συγγενείς των θυμάτων— υποβλήθηκαν σε ενδελεχή αστυνομικό έλεγχο. Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της δίκης εκτείνεται και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς στις υπηρεσίες του συγκεκριμένου κέντρου είχαν προσφύγει ζευγάρια από διάφορες χώρες της αλλοδαπής.

Το προφίλ της υπόθεσης σε αριθμούς

33 εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη.

βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Πάνω από 300 μάρτυρες έχουν κλητευθεί για να καταθέσουν.

έχουν κλητευθεί για να καταθέσουν. 2 κεντρικοί κατηγορούμενοι : Ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της μονάδας, καθώς και ένας 47χρονος εμβρυολόγος.

: Ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της μονάδας, καθώς και ένας 47χρονος εμβρυολόγος. 18 μήνες προσωρινής κράτησης: Το ανώτατο όριο προφυλάκισης που συμπληρώθηκε, με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση των δύο βασικών κατηγορουμένων πριν από έναν χρόνο.

Βαριές κατηγορίες

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρότατα αδικήματα που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση:

Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης

Εμπορία ανθρώπων

Παράνομη αγοραπωλησία γενετικού υλικού

Πλαστογραφία

Παραβάσεις σχετικές με τις υιοθεσίες και την παρένθετη μητρότητα

Εικονικές ωοληψίες και διενέργεια εμβρυομεταφορών

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το δικαστήριο προχώρησε στον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 76χρονο γιατρό κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Αμέσως μετά την ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων, η έδρα άρχισε την εξέταση διαφόρων αιτημάτων, τα οποία αφορούν αναβολές της δίκης, καταθέσεις μαρτύρων μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και δηλώσεις απουσίας συνηγόρων.

Διαμαρτυρία στον προαύλιο χώρο

Την ίδια ώρα, η ένταση ήταν έκδηλη έξω από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Συγγενείς και μέλη συλλόγων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο, έχοντας αναρτήσει πανό με συνθήματα ενάντια στην εμπορευματοποίηση των παιδιών.

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