Μεσολόγγι: Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα στην τάξη στο Νεοχώρι – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας μαθητής σε σχολείο στο Νεοχώρι Οινιαδών στο Μεσολόγγι, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς ένα παράθυρο έπεσε πάνω στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με το messolonghinews, ο μαθητής τάξης του Λυκείου στην περιοχή, καθόταν δίπλα στο παράθυρο όταν αυτό για άγνωστο λόγο, αποκολλήθηκε από τη θέση του και έπεσε στο κεφάλι του.

Από το χτύπημα ο μαθητής μάτωσε στο κεφάλι και χρειάστηκε να κληθεί το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Να σημειωθεί πως το σχολικό κτίριο είναι αρκετά παλιό, τουλάχιστον 50ετιας, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» λόγω έλλειψης οικοδομικής άδειας.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του ατυχήματος δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, ούτε είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση που θα μπορούσε να εξηγήσει την αιφνίδια αποκόλληση ολόκληρου του παραθύρου, μαζί με το κάσωμά του.

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Μου έδωσαν χρήματα για να σταματήσω – Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα



Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Στην Κηφισίας η Αθήνα αναστενάζει: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα