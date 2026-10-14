Στην Κηφισίας η Αθήνα αναστενάζει: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα

Takeaways by to pontiki AI Η μέση ταχύτητα των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας σημειώνει σημαντική μείωση, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής.

Ανάλυση του ΕΜΠ καταγράφει μείωση των ταχυτήτων σε λεωφόρους όπως η Κηφισίας και η Κατεχάκη, με τα οχήματα να υπερβαίνουν σε αριθμό τη χωρητικότητα των δρόμων.

Το πρόβλημα των μετακινήσεων οξύνεται λόγω της υψηλής αναλογίας αυτοκινήτων ανά κάτοικο και της αύξησης των ημερήσιων διαδρομών, προκαλώντας σημαντική απώλεια χρόνου στους εργαζόμενους.

Οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση δρομολογίων λόγω έλλειψης οδηγών, παρά την ενίσχυση του στόλου με νέα λεωφορεία, γεγονός που ενθαρρύνει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων.

Ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, καθώς η κατασκευή νέων δρόμων δεν αποτελεί λύση στο διαρθρωτικό πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις ελληνικές πόλεις.

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Δεν είναι μόνο ο Κηφισός, είναι και η Κηφισίας….

Η μέση ταχύτητα των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας έχει καταγραφεί στα 18 χλμ./ώρα, μια ταχύτητα που συχνά συγκρίνεται με τον ρυθμό που κινούνται οι… μαραθωνοδρόμοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Καθημερινή, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ταχύτητας κατά τις ώρες αιχμής κάνοντας τον βίο των οδηγών αβίωτο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας Αθήνα του ΕΜΠ υπό τον καθηγητή Γιώργο Γιαννή και αφορά επιλεγμένς κατευθύνσεις στις λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισου και Κατεχάκη καταγράφεται μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε αυήξηση της κυκολοφοριακής συμφόρυσνης.

Στην Κατεχάκη με κατεύθυνση την Κηφισίας η μέση ταχύτητα το 9μηνο ήταν 12,8 χλμ την ώρα μειωμένη κατά σχεδόν 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 20205και 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, Καρέα, Αθηνών, Ιερό Οδό, Καλαμακίου, Ηλιουπόλεως η ταχύτητα των αυτοκινήτων είναι αργή. Οι δρόμοι είναι περιορισμένης χωρητικότητας και τα οχήματα είναι πολλαπλασίως περισσότερα από αυτά που χωράνε. Αποτέλεσμα; Χαμένες ώρες, χαμένα καύσιμα, κακή ποιότητα ζωής.

Οσον αφορά τον περιβόητο Κηφισό έχει τμήματα με περισσότερες από 100.000 διελεύσεις ανά κατεύθυνση ημερησίως. Οι αυξομειώσεις των λωρίδων και η προβληματική διαχείριση των συμβάντων κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Διαρθωτικό το πρόβλημα

Τα στοιχεία μελέτης του ΙΟΒΕ σκιαγραφούν μια πόλη που παλεύει με ένα διαρθρωτικό πρόβλημα μετακινήσεων.

Η Ελλάδα καταγράφει 579 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, την 11η υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Αθήνα, η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη με σχεδόν 900 αυτοκίνητα να αντιστοιχούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Οι ημερήσιες μετακινήσεις εκτιμώνται σε 6,4 εκατομμύρια και αναμένεται να φτάσουν τα 7,1 εκατομμύρια έως το 2030. Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε εργαζόμενος χάνει περίπου 110 ώρες ετησίως λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Παράλληλα, η τουριστική άνοδος εντείνει την πίεση. Οι επισκέπτες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 45% ενώ στην Αθήνα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και το υψηλό κόστος από 10 έως 15 ευρώ στο κέντρο και από 5 έως 7 ευρώ στα προάστια, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Ο κ. Γιαννής τονίζει ότι «η συμφόρηση ισορροπεί στη βάση των υφιστάμενων υποδομών. Αν κατασκευαστούν νέοι δρόμοι ή απελευθερωθούν υπάρχοντες χώροι, σύντομα θα γεμίσουν ξανά από αυτοκίνητα». Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι πώς θα διευκολύνουμε τη ροή των οχημάτων αλλά πώς θα προσφέρουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στους πολίτες μέσω δημόσιων συγκοινωνιών ή άλλων μέσων όπως ποδήλατα και περπάτημα. Οι ελληνικές πόλεις τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δομηθεί με κέντρο το αυτοκίνητο και όχι τον πεζό.

Δεν βρίσκουν οδηγούς για λεωφορεία

Την ίδια στιγμή οι αστικές συγκοινωνίες έχουν μπεί σε ένα σπιράλ αδιεξόδου.

Μπορεί, μετά από πολλά χρόνια, να λύθηκε εν μέρει το πρόβλημα του στόλου με την προσθήκη εκατοντάδων νέων αστικών λεωφορείων και μάλιστα μηδενικών ρύπων ωστόσο οι χρονοποαστάσεις μεταξύ των δρομολογών ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερες.

Ο λόγος; Δεν υπάρχουν οδηγοί.

Οι σχετικοι διαγωνισμοί ολοκληρώνονται άγονοι, τα μισθολογικά και άλλα κίνητρα θεωρούντια ανεπορακή με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να μένουν στα αμαξοστάσια, και οι Αθηναίοι να παίρνουν ολο και πιο συχνά το ΙΧ τους.

Το 2006 η αναλογία χρήσης ΜΜΜ προς ΙΧ ήταν περίπου 1 προς 1 ενώ σήμερα είναι 1 προς 2 υπέρ του αυτοκινήτου.

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