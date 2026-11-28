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Το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα (28/11) ότι μια κυβερνοεπίθεση το ανάγκασε να θέσει εκτός λειτουργίας τις διαδικτυακές του υπηρεσίες, στο πιο πρόσφατο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης με στόχο βρετανικές εταιρείες και οργανισμούς.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας δήλωσε ότι ειδικοί διερευνούν μια κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι η καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Το DWP αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία ορισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών του λόγω αυτής της μεγάλης κυβερνοεπίθεσης, με τις υπηρεσίες να παραμένουν εκτός λειτουργίας έως τις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

«Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (National Cyber ​​Security Centre) και το Κυβερνητικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εργαζόμαστε για να εντοπίσουμε την αιτία μιας απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματά μας», ανέφερε το DWP στην ανακοίνωσή του.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας —το οποίο αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ— είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Βρετανία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια πιθανή κυβερνοεπίθεση σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, η οποία θα μπορούσε να υποβοηθείται από τεχνητή νοημοσύνη, εντός των επόμενων δύο ετών.

Η προειδοποίηση αυτή ήρθε στον απόηχο κυβερνοεπιθέσεων εναντίον αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες ανέδειξαν τρωτά σημεία στα συστήματα πληροφορικής τους.

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