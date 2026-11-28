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Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Αστέρα Τρίπολης που διεξήχθη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το 0-0 δε βόλεψε καμία από τις δυο ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Βόλος παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έχοντας πια έναν βαθμό ενώ μεσοβδόμαδα πάει στο Παγκρήτιο (2/12, 19:00) να παίξει με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο, προτού ανέβει στην Τούμπα (6/12, 19:30) για το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε για έκτη αγωνιστική (0-3-3) να πανηγυρίσει αλλά ξεκόλλησε από την προτελευταία θέση. Μεσοβδόμαδα θα παίξει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2/12, 19:00) για το Κύπελλο ενώ ακολουθεί ο «τελικός» με την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (6/12, 16:00) για τη Super League.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μεντίλ, Μύγας, Γρόσδης – Μακέντα, Γκέζος, Παπαδόπουλος, Γκονζάλες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Αγιάκουα (75’ Εσ-Σαουμπί), Γρόσδης, Μεντίλ (46’ Λεκές), Νεγιού, Μπέρνιτς (64’ Γκονζάλες), Καμπελά, Λάμπρου, Κόμπα, Κρεσπί (64’ Ουρτάδο).

Αστέρας Τρίπολης (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Μέντες, Κώτσιρας, Γκονζάλες, Πέρεθ (83’ Ριέρα), Μπουζούκης (74’ Γκέζος), Κιμπιόκα (75’ Παπακανέλλος), Ορόσκο, Μακέντα (75’ Ρικαρντίνιο).

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