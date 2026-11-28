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Νέα παρέμβαση για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» πραγματοποιεί η ΕΛΑΣ, με τον Τομεάρχη Εξωτερικών, Χάρη Τζήμητρα, να κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των κρατικών θεσμών προς όφελος της προσωπικής υπεράσπισης του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Δήλωση Τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρη Τζήμητρα. Απαράδεκτη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για το δικηγορικό γραφείο Γεραπετρίτη – Το κράτος δεν είναι λάφυρο. Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου ο κ. Γεραπετρίτης να απαντήσει σε δημοσιεύματα που αφορούν το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», συνιστά απαράδεκτη εργαλειοποίηση των κρατικών θεσμών. Δεν γνωρίζαμε ότι το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, ούτε γνωρίζαμε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για να απαντώνται ζητήματα που αφορούν ένα δικηγορικό γραφείο. Βέβαια δεν μας προκαλεί έκπληξη: Είναι γνωστό το ότι σύμφωνα με την «λογική Μητσοτάκη» ο σεβασμός στην ακεραιότητα των θεσμών έχει μετατραπεί σε κακόγουστο αστείο. Η κυβέρνηση οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα την πρακτική του κ. Γεραπετρίτη και να διαφυλάξει το κύρος και την θεσμική ανεξαρτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρωθυπουργός θα εγκρίνει αυτήν την απαράδεκτη πρακτική – και δεν προξενεί εντύπωση σε κανέναν.

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