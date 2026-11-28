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Σφοδρή κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη χρήση της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου για την υπεράσπιση της προηγούμενης επαγγελματικής του δραστηριότητας και την αμφισβήτηση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως προς την υπόθεση της υπερκοστολογημένης προμήθειας περίπου 240 πολυκέντρων ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ με ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ).

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι παράρτημα δικηγορικού γραφείου. Πότε ακριβώς εντάχθηκαν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» στην ελληνική εξωτερική πολιτική; Ο κ. Γεραπετρίτης χρησιμοποιεί την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και τα διακριτικά της Ελληνικής Δημοκρατίας για να υπερασπιστεί την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα και να αμφισβητήσει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης. Ο κ. Γεραπετρίτης συγχέει την προσωπική του υπεράσπιση με την εκπροσώπηση της χώρας. Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: εγκρίνει αυτή τη χρήση του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσωπική υπεράσπιση ενός μέλους της κυβέρνησής του; Οι υπουργοί είναι προσωρινοί. Οι θεσμοί της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν τους ανήκουν.

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