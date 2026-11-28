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Ο Μαρκ Μάρκεθ αναγκάστηκε να πηδήξει από τη Ducati του πριν από την έναρξη του τελευταίου αγώνα σπριντ της καριέρας του στο MotoGP, στη Βαλένθια, καθώς η μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά όταν τα φώτα της εκκίνησης δεν έσβηναν.

Αρκετοί από τους οδηγούς έκαναν σήμα για διακοπή της διαδικασίας εκκίνησης λόγω καθυστέρησης στο σβήσιμο των φώτων, ενώ ο Μάρκεθ αναγκάστηκε να σπρώξει τη μοτοσικλέτα του, από την οποία έβγαιναν καπνοί, και να την εγκαταλείψει όταν αυτή τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στη γραμμή εκκίνησης.

Καθώς επέστρεφε στα πιτ για να αλλάξει μοτοσικλέτα, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι μπορούσε να επιστρέψει στη θέση του στην εκκίνηση με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, αλλά ο Ισπανός θα έπρεπε να εκτίσει ποινή διπλού «μεγάλου γύρου».

Η απόφαση προκάλεσε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από τους φιλάθλους στην πίστα «Ρικάρντο Τόρμο». Ο αγώνας σπριντ μειώθηκε από τους 13 γύρους στους 12.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αναγκάστηκε να πηδήξει από τη Ducati του πριν από την έναρξη του τελευταίου αγώνα σπριντ της καριέρας του στο MotoGP, στη Βαλένθια, καθώς η μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά όταν τα φώτα της εκκίνησης δεν έσβηναν.

Αρκετοί από τους οδηγούς έκαναν σήμα για διακοπή της διαδικασίας εκκίνησης λόγω καθυστέρησης στο σβήσιμο των φώτων, ενώ ο Μάρκεθ αναγκάστηκε να σπρώξει τη μοτοσικλέτα του, από την οποία έβγαιναν καπνοί, και να την εγκαταλείψει όταν αυτή τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στη γραμμή εκκίνησης.

Καθώς επέστρεφε στα πιτ για να αλλάξει μοτοσικλέτα, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι μπορούσε να επιστρέψει στη θέση του στην εκκίνηση με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, αλλά ο Ισπανός θα έπρεπε να εκτίσει ποινή διπλού «μεγάλου γύρου».

Η απόφαση προκάλεσε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από τους φιλάθλους στην πίστα «Ρικάρντο Τόρμο». Ο αγώνας σπριντ μειώθηκε από τους 13 γύρους στους 12.

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