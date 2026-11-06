Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την τιμωρία του: «Η διαφορά σε βολές παραμένει μεγαλύτερη»

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για τη βαριά ποινή της αποβολής του από τα δέκα γήπεδα για τους επόμενους δέκα μήνες.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε story γράφοντας πως «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη».

Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητικός δικαστής της μπασκετικής λίγκας (ΕΣΑΚΕ) επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες.

Η ποινή επιβλήθηκε ύστερα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτόχρονα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε 60.000 πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός λόγω αντικειμενικής ευθύνης.

Οι «πράσινοι» θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ.

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