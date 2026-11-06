Προκλητικός ο Φιντάν από τα κατεχόμενα, μιλά για συνύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο – Πώς αντέδρασε η Λευκωσία στην επίσκεψή του στο ψευδοκράτος

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε παράνομη την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη λύση.

Ο Τούρκος αξιωματούχος τόνισε τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, δεσμευόμενος για τη συνεχή στήριξη της ασφάλειας και της ευημερίας του τουρκοκυπριακού πληθυσμού σε διεθνές επίπεδο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπογράμμισε την προσήλωσή της στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση του Κυπριακού, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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«Παράνομη» χαρακτήρισε το κυπριακό ΥΠΕΞ την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα, από όπου ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο.

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια δίκαιη και μόνιμη λύση του Κυπριακού, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τις «υφιστάμενες πραγματικότητες» στο νησί.

Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγική την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον λεγόμενο «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

«Πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετικά παραγωγική επίσκεψη εργασίας στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τουφάν Ερχιουρμάν, τον ρωθυπουργό Ουνάλ Ουστέλ και τον υπουργό Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου και εξετάσαμε τις διμερείς μας σχέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό».

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık.… — Hakan Fidan (@HakanFidan) November 6, 2026

Η Τουρκία εγγυάται την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων σταθερή προτεραιότητά της, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης.

«Θεωρούμε πάντοτε προτεραιότητά μας την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία του τουρκοκυπριακού λαού και, με την ιδιότητά μας ως Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Δύναμης, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, ώστε να οικοδομήσουν το μέλλον τους με ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία».

«Η πιο ρεαλιστική λύση του Κυπριακού είναι η συνύπαρξη δύο κρατών»

Αναφερόμενος στις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας υπέρ της συνύπαρξης δύο κρατών στο νησί, συνδέοντας μια ενδεχόμενη συμφωνία με την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

«Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών, το ένα δίπλα στο άλλο, στο νησί. Η κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, που αποτελούν εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, είναι πρωταρχική προϋπόθεση για μια δίκαιη και μόνιμη λύση».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τις τουρκοκυπριακές θέσεις και τις συνθήκες που, κατά την Άγκυρα, επικρατούν σήμερα στην Κύπρο.

«Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψη τις δίκαιες προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων και τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί».

Συνέχιση της τουρκικής στήριξης στα Κατεχόμενα

Ο Χακάν Φιντάν διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις τουρκοκυπριακές θέσεις σε διεθνές επίπεδο, παραπέμποντας στις σχετικές τοποθετήσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Τουρκία, σύμφωνα με το όραμα που παρουσίασε για ακόμη μία φορά ο Πρόεδρός μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού σε κάθε πλατφόρμα και να ενισχύει την αλληλεγγύη της με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου σε όλους τους τομείς».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ευχαριστώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά για τη φιλοξενία και αναφερόμενος στην επικείμενη επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

«Ευχαριστώ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας για τη θερμή φιλοξενία που μας επιφύλαξαν και εύχομαι από τώρα χρόνια πολλά για την 43η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, την οποία θα τιμήσουμε στις 15 Νοεμβρίου».

Κυπριακό ΥΠΕΞ: Παράνομη η επίσκεψη Χακάν στα κατεχόμενα

Με ανακοίνωσή του το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίσκεψη του Φιντάν στα κατεχόμενα χαρακτηρίζοντάς τη μεταξύ άλλων «παράνομη» κι ότι απαξιώνει τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

«Σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, η Τουρκία επιβεβαιώνει την πλήρη περιφρόνησή της προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Hakan Fidan, στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τουρκική κατοχή. Η ενέργεια αυτή συνιστά άλλη μια πρόκληση, η οποία προστίθεται στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις, εκ μέρους της Τουρκίας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της παράνομης επίσκεψής του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εκπέμπει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης προς τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) —ενός οργανισμού στον οποίο η Τουρκία επιδιώκει την εκλογή υποψηφίου της στη θέση του Γενικού Γραμματέα— καθώς και προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Τουρκία παραμένει υποψήφια προς ένταξη χώρα, με την πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταγράφει τη σταθερή απομάκρυνση της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις της. Σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, η Τουρκία επιβεβαιώνει την πλήρη περιφρόνησή της προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης στο Κυπριακό, όπως αυτή καθορίζεται από το συμφωνημένο πλαίσιο και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η απόφαση για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων παραμένει εξαρτημένη από τη στάση της Τουρκίας».

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