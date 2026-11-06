O Τραμπ «ξηλώνει» την Σούζι Γουάιλς από τον Λευκό Οίκο

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Την απομάκρυνση της Σούζι Γουάιλς από το αξιώμα της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

O Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Σούζι Γουάιλς για την «καταπληκτική» δουλειά της και πρόσθεσε ότι θα μετακινηθεί σε άλλη θέση στον Πολιτικό Μηχανισμό Τραμπ.

Νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου όρισε τον αναπληρωτή προσωπάρχη Στέφαν Μίλερ, τον οποίο χαρακτηρίσε έναν από τους «πιο έμπιστους συμβούλους» του.

Η 69χρονη Γουάλις έγινε το 2024 η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που ανέλαβε το αξίωμα της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στις καμπάνιες του το 2016 και το 2021.

H ίδια τόνισε ότι ήταν τιμή της που υπηρέτησε στην κυβέρνηση Τραμπ. «Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα σε όσα καταφέραμε μαζί, από την προστασία των συνόρων μας και τη μείωση των φόρων έως την ενίσχυση της οικονομίας μας και την προτεραιότητα στην Αμερική. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για τους εξαιρετικούς ανθρώπους με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Αν και ο ρόλος μου μπορεί να αλλάξει, η δέσμευσή μου προς τον Πρόεδρο και την αποστολή δεν θα αλλάξει ποτέ».

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