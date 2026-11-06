Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Κολωνό

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Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Κολωνού στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα άτομο εντοπίστηκε τραυματισμένο μέσα σε αυτοκίνητο επί της οδού Λένορμαν ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δύο ατόμων.

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