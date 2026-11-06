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06.11.2026 07:00

Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας

06.11.2026 07:00
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Εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στους Αμπελόκηπους, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 03:10 η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για την έκρηξη του μηχανισμού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, στην τζαμαρία της εισόδου, καθώς και σε υαλοπίνακα.

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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