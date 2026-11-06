ΕΛΑΣ: Γιατί επιμένει στην ατζέντα περί «διαφθοράς» – Συνεχίζεται και ο καβγάς για τα funds με την κυβέρνηση

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Συνεχίζει με «διαφθορά» η ΕΛΑΣ, δηλαδή με την προσπάθεια να συντηρήσει το θέμα στην επικαιρότητα καθώς θεωρεί ότι, παρά την κυβερνητική επιχείρηση να θολώσει τα νερά με τους Ποινικούς Κώδικες, είναι ένα ζήτημα που πλήττει την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επιπλέον το ζήτημα της «διαφθοράς» είναι κομβικό στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα καθώς ένα από τα διλήμματα που έχει θέσει είναι «διαφθορά ή εντιμότητα» και έχει προβάλει το σκεπτικό ότι η διαφθορά στερεί σημαντικούς πόρους από τα κρατικά ταμεία και την οικονομία, που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην στήριξη των νοικοκυριών και κοινωνικές πολιτικές.

Από την άλλη και σε ό,τι αφορά το θέμα με τους Ποινικούς Κώδικες που έχει ανασύρει η κυβέρνηση προκειμένου, όπως λένε απ’ την ΕΛΑΣ να πλήξει τον Τσίπρα και να αποπροσανατολίσει από την ακρίβεια, τον υψηλό πληθωρισμό, τα σκάνδαλα μεγάλης φοροδιαφυγής με την εμπλοκή μάλιστα στελεχών της ΑΑΔΕ, στην Αμαλίας δεν πιστεύουν ότι θα σταματήσει.

Παρόλο που, όπως είπε χθες σε συνεντεύξεις της η αν. εκπρόσωπος Τύπου Άννα Παπαδοπούλου, η υπόθεση έχει εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τρείς φορές και άλλες τόσες έχει αρχειοθετηθεί. Και παρόλο που ο Σταύρος Κοντονής, έχει διευκρινίσει ότι στην προ ετών δήλωσή του, δεν έχει μιλήσει για «χρηματισμό» (όπως κατηγορεί τον Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης). Αλλά και παρά το ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα Τσίπρα να δώσει «ονόματα και διευθύνσεις», αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει «λάσπη», και απλώς συνεχίζει να επικαλείται τον Κοντονή. Ειρήσθω εν παρόδω, στην ΕΛΑΣ φαίνεται πως υπάρχει μια εκτίμηση πως η ανάσυρση του θέματος των Ποινικών Κωδίκων λίγο πριν διαβιβαστεί η δικογραφία της μήνυσης Βελόπουλου στη Βουλή, δεν ήταν τυχαία, αντιθέτως η κυβέρνηση ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι έρχεται.

Εννιά εστίες διαφθοράς – « Ο πρωθυπουργός να αναλάβει την πολιτική ευθύνη»

Επιμένοντας λοιπόν στη διαφθορά, ο τομέας Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση προκειμένου να δώσει τη μεγάλη και συνολική εικόνα για τη διαφθορά σήμερα, μια εικόνα δηλαδή όπου η διαφθορά «έχει πάρει κεφάλι», επί ΝΔ. Η ανακοίνωση:

-Επισημαίνει πως η Ελλάδα στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) το 2025 Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αφού έχει καλύτερη βαθμολογία μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Μάλτα.

-καταγράφει 9 πεδία στα οποία υπάρχουν εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα και καλεί τον πρωθυπουργό να αναλάβει την πολιτική ευθύνη: α) ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις κατέληξαν σε ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες, β) κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την παράκτια αλιεία, γ) διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, δ) υπόθεση των Υποκλοπών (Predator ), ε) δημόσιες Συμβάσεις με στημένες δημοπρασίες, υπερτιμολογήσεις έργων και σε απευθείας αναθέσεις σε «εκλεκτούς» προμηθευτές, στ) πολεοδομίες, ζ) φορολογικές αρχές, η)ιδιωτικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν ανεξέλεγκτα και στα οποία εκτελούνται βαριές ιατρικές πράξεις που δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και δεύτερον και από ιατρό άνευ ειδικότητας έναντι αδράς αμοιβής, θ) αθλητισμός (πχ. χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης).

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση πως σύμφωνα με το άρθρο 82 του Συντάγματος ο Πρωθυπουργός του υποχρέωση για την εύρυθμη λειτουργία του έχει τη θεσμική ευθύνη «να διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν και αποτρέπουν την διαφθορά» και σε περίπτωση αποτυχίας της κρατικής μηχανής και των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους να αποτρέψουν τα σκάνδαλα και την διαφθορά, όπως συμβαίνει σήμερα στην χώρα μας (…) «ο Πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης έχει την υποχρέωση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της αποτυχίας του. Η ανάληψή της είναι αναπόφευκτη και αποτελεί δημοκρατικό καθήκον για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς».

Συνέχεια και στην κόντρα για τα funds

Σε ό,τι αφορά τον καβγά για τα funds, συνεχίστηκε και χθες, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει στη θέση του ότι επί ημερών Τσίπρα, το 2019 είχαν περάσει στα funds δάνεια 18 δισ. Ευρώ και να σχολιάζει ειρωνικά πως ο πρώην πρωθυπουργός «μπορεί να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησής του».

Στον ΥΠΟΙΚ απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία επισήμανε πως μπορεί το 2015 τα funds να ήταν μνημονιακή υποχρέωση «μέχρι το 2019 όμως υπήρχαν κανόνες, υπήρχαν έλεγχοι, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, με τον ν. 4354/2015. Γι’ αυτό οι μεταβιβάσεις έμειναν περιορισμένες». Και πως επί ΝΔ με το πρόγραμμα «Ηρακλής» η κυβέρνηση «άνοιξε τη λεωφόρο διάπλατα» με πωλήσεις κάνοντας την πώληση των δανείων «κερδοφόρα και ελκυστική, και μάλιστα με την εγγύηση του Δημοσίου». Από τότε, σημείωσε η ίδια στη δήλωσή της, οι κυβερνήσεις ΝΔ, κατάργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας – που η ΕΛΑΣ, δεσμεύεται να επαναφέρει – οι πλειστηριασμοί εκτοξεύθηκαν (+ 131%), τα funds και servicers αφέθηκαν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, επιχείρησε να περάσει το άρθρο 23 σύμφωνα με το οποίο, μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης θα γινόταν εκτελεστός τίτλος. Χωρίς διαταγή πληρωμής. Χωρίς δικαστή.

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