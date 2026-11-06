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ΣΙΝΕΜΑ

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

06.11.2026 06:47

Κριτική ταινίας: «Μάχη» – Τα παραπεταμένα παιδιά της Ελλάδας

06.11.2026 06:47
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Τίτλος ταινίας: «Μάχη»

Σύνοψη: Η Μάχη είναι μια τρανς γυναίκα, πρώην Γιώργος, στρατιωτικός επί δικτατορίας. Ουσιαστικά «εξορισμένη» στο εξωτερικό, λόγω των επιλογών της, επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια. Πρόθεσή της να ξανασυναντηθεί και να «ξαναγνωρίσει»  τα παιδιά της

Σκηνοθεσία: Ηλίας Γιαννακάκης

Παίζουν: Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Γιάννης Οικονομίδης

Ο Ηλίας Γιαννακάκης δοκιμάζει για τρίτη φορά να σκηνοθετήσει ταινία μυθοπλασίας, αν και είναι γνωστός για τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ του, ανάμεσα στα οποία και η σειρά «Μνήμες γηπέδων» της ΕΡΤ. Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι μπορεί να κουβαλάει στο σήμερα η ελληνική ιστορία, χρησιμοποιεί τη «Μάχη», με ανάλογη διάθεση.

Κεντρικό πρόσωπο η ομώνυμη του τίτλου Μάχη, πρώην Γιώργος, αξιωματικός του ελληνικού στρατού επί δικτατορίας. Επιλέγοντας να αλλάξει φύλο, αναγκαστικά «δραπετεύει» στο εξωτερικό, επιστρέφοντας μετά από πολλά χρόνια. Επιθυμία της να συναντηθεί με τα παιδιά της, αλλά και με τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτή που δεν δείχνει να έχει αποτινάξει τις εθνικές, αλλά και κοινωνικές αγκυλώσεις της. Ανάμεσα σε αυτές η πρωταγωνίστρια, ερμηνευμένη ιδανικά από τη γνωστή Μπέττυ Βακαλίδου, κάνει τη δική της προσπάθεια να «μπαλώσει» το παρελθόν, κυρίως μέσα από την επαφή με τα δυο της παιδιά, τα οποία έχει αφήσει πίσω να βολοδέρνουν σε μια ασφυκτική για την περίπτωσή τους πραγματικότητα.

Το φιλμ του Γιαννακάκη καταφέρνει να διατηρήσει τη νηφαλιότητά του, εν μέσω δύσκολων στιγμών και σκηνών, να εικονογραφήσει τους χαρακτήρες, αποφεύγοντας κάθε τρικλοποδιά που θα μπορούσε να βάλει το προκλητικόν του θέματος. Σκοντάφτει μόνον στο κραυγαλέο φινάλε μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν και αποπειράται να σχολιάσει, με εικόνες αλλά και νότες επιτηδευμένου λαϊκισμού, τη διαδρομή της πατριδολαγνείας από τα χρόνια της δικτατορίας ως σήμερα.

Το γεγονός ότι αφήνει πίσω τους σχετικούς υπαινιγμούς, εύστοχα διάσπαρτους σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, για να διολισθήσει στην καταγγελία, προδίδει ακριβώς αυτό που διακρίνει τον σκηνοθέτη: την ηρεμία της αποστασιοποίησης. Πάντως, για μην κατηγορηθούμε για γκρίνια μια που πρόκειται για μια δημιουργία ολοκληρωμένη, το σινεμά κερδίζει τη δική του μάχη να επιβιώσει, κόντρα στους καιρούς: αφήγηση με σωστά σημεία αιχμής, βασισμένη σε άρτιο σενάριο, συγκρατημένη και συγκινητική παρουσία της Μπέττυς Βακαλίδου, ακρογωνιαίος λίθος της ιστορίας, αλλά και της Ιστορίας.

Ό,τι για χρόνια έχει θαφτεί κάτω από μια ενοχλητικά συντηρητική κοινωνία, τώρα επανέρχεται  έχοντας αφήσει πίσω παράπλευρες απώλειες, όπως ο γιος της Μάχης. Ήρθε ο καιρός της εκδίκησης όλων αυτών που επιστρέφουν στο παρόν,  διεκδικώντας το δικαιώμα τους να είναι παιδιά αυτής της πατρίδας.

Αξιολόγηση: ** 1/2

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