Τραμπ για Ουκρανία: «Ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του» – Στα σκαριά μεγάλη συμφωνία για όλη την Ευρώπη

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Αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας μια ευρεία συμφωνία που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά τη συνάντησή του, την Πέμπτη (5/11), με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επαφή, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των συνομιλιών. «Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν συναντήθηκε με την ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν την ίδια ημέρα στον Λευκό Οίκο για εκδήλωση της Μελάνια Τραμπ.
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκών χωρών συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.
Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του Τραμπ, χαρακτήρισε τις συζητήσεις παραγωγικές, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η εξεύρεση πρακτικών λύσεων για μια διαρκή ειρήνη.
Το επόμενο διπλωματικό βήμα αναμένεται στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, όπου έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η πρώτη αυτού του είδους από τον Φεβρουάριο.
Προς το παρόν, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι όροι της συμφωνίας στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ, ούτε εάν αυτή θα περιλαμβάνει αλλαγές στις σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ.
Η παρουσία του Ρώσου απεσταλμένου στην Ουάσινγκτον συνδέθηκε και με εκδήλωση της Μελάνια Τραμπ για την προσωρινή εκεχειρία στην Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.
Η εξαήμερη κατάπαυση του πυρός, από τις 27 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, επέτρεψε την απομάκρυνση σχεδόν 800 αμάχων και τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων. Περίπου 2.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην πόλη όταν ξεκίνησε η επιχείρηση.
Σύμφωνα με την Πρώτη Κυρία, η πρωτοβουλία προέκυψε έπειτα από επαφές της ίδιας και του συνεργάτη της, Μαρκ Μπέκμαν, με τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά.
Ο Ντμίτριεφ μετέφερε τις ευχαριστίες του Πούτιν για τη συμβολή της, ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι Νταβίντ Αραχαμία και Ντμίτρο Λούμπινετς συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ο Αραχαμία ζήτησε τη συνέχιση των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με τις επόμενες διαπραγματεύσεις να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών.
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