Ρωσία – Ιράν: Συνάντηση Πούτιν-Ρεζαεΐ στο Κρεμλίνο με φόντο τα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Πέμπτη (5/11) στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές των ρωσοϊρανικών σχέσεων, η ασφάλεια στην περιοχή μετά τη σύγκρουση, αλλά και η στάση της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, και ο επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιουκόφ.

Το μήνυμα της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ χαρακτήρισε την επαφή του με τον Ρώσο πρόεδρο ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι συζητήθηκαν τόσο το μέλλον των διμερών σχέσεων όσο και η ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών μηχανισμών ασφαλείας για την περίοδο που θα ακολουθήσει ενδεχόμενη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η τοποθέτησή του για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να μεταβάλει τη στάση της εάν η Ουάσινγκτον δεν αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει η ιρανική πλευρά.

Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι το Ιράν δεν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ούτε θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις όσο οι ΗΠΑ δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Το ζήτημα αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις προσπάθειες ειρήνευσης, οι οποίες επικεντρώνονται επίσης στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, στην άρση των κυρώσεων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στην προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο τραπέζι αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι δύο πλευρές εξέτασαν και ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, με τον Ρεζαεΐ να αποκαλύπτει ότι συζητήθηκε η κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, το συγκεκριμένο σχέδιο αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλείψεων φυσικού αερίου στην ιρανική αγορά, ενώ θα μπορούσε παράλληλα να διευκολύνει τη διοχέτευση ρωσικού αερίου σε γειτονικές χώρες.

Η συζήτηση για τον αγωγό εντάσσεται στις επαφές των δύο χωρών για την ενίσχυση της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας τους, χωρίς να ανακοινωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν

Η επίσκεψη του Ρεζαεΐ στη Μόσχα είχε και ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος παρέδωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν δημοσιοποιήθηκε, με τα ιρανικά μέσα να περιορίζονται στην επιβεβαίωση της διαβίβασής του στον Ρώσο πρόεδρο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των επαφών της Μόσχας με την ιρανική ηγεσία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συμβάλει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Η σύγκρουση ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, με τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας να παραμένουν αντιμέτωπες με σοβαρές διαφωνίες γύρω από την ασφάλεια, τις κυρώσεις και τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιων διόδων.

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