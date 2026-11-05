Καταρρέουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές – Στα 93 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

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Συνεχίζει να κατρακυλά η τιμή του αργού πετρελαίου μετά τη «βουτιά» κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων στον απόηχο των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ενώ σε πτωτική τροχιά κινούνται και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια του φυσικού αερίου.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρεί κάτω και από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (5.11.2026), διευρύνοντας την πτώση της τάξης του 9% που σημειώθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση οδηγώντας τις τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι υπέστησαν απώλειες, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της σύγκρουσης, και υπέδειξε την άνοδο των τιμών της βενζίνης ως βασικό παράγοντα, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για κλιμάκωση των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη στρατιωτική χρηματοδότηση για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, με τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, να δεσμεύεται ότι θα ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, με την προσφορά να υπερβαίνει τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση. Συνολικά, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 17% από την αρχή της εβδομάδας.

Εβδομαδιαία πτώση 17% για το φυσικό αέριο

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχωρούν κάτω από τα 85 ευρώ ανά MWh την Πέμπτη (5.11.2026), διευρύνοντας τις απώλειές τους σε περίπου 17% για την τρέχουσα εβδομάδα.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Κατάρ να συνεχίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ μετρίασε επίσης τις ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς τα αποτελέσματα ενδέχεται να προσδώσουν στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη επιρροή στις κρατικές δαπάνες, περιορίζοντας ενδεχομένως τη δυνατότητα του Προέδρου Τραμπ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, η στενότητα στην προσφορά παραμένει, καθώς οι παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαταραχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται στον χειμώνα με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η στάθμη των αποθεμάτων είναι στο 74,33% της χωρητικότητας, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον ελάχιστο στόχο του 80%. Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση για θέρμανση.

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