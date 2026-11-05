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05.11.2026 07:06

Ιράν: Πυρκαγιά σε δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ

05.11.2026 07:06
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Δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε ξεχωριστά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, την Πέμπτη.

Όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές δυνάμεις, τα πλοία επιχείρησαν να κινηθούν μέσω θαλάσσιων διαδρομών που δεν είχαν εγκριθεί.

Ειδικότερα, το πρώτο πετρελαιοφόρο φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει θαλάσσιο πέρασμα νότια των Στενών του Ορμούζ.

Σε δεύτερο περιστατικό, ένα υπερδεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά κατά την έξοδό του από τη θαλάσσια διαδρομή στο ανατολικό τμήμα των Στενών.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ρυμουλκό που έσπευσε στο σημείο για να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες των περιστατικών.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:26
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Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

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