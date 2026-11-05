Χαστούκι στον Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο...

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Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 εξελίχθηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ήττες της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ανατρέποντας τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και βάζοντας τέλος στην κοινοβουλευτική κυριαρχία του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά τις πολιτικές του πρωτοβουλίες.

Οι Αμερικανοί πήγαν στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο Κογκρέσο και τελικά έστειλαν ένα μήνυμα που ξεπερνά κατά πολύ την ανανέωση της σύνθεσής του. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, καταγράφοντας μια εκλογική επικράτηση που αιφνιδίασε ακόμη και όσους περίμεναν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα δεχόταν πιέσεις. Η ήττα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή ο Τραμπ είχε επιλέξει να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε προσωπική πολιτική αναμέτρηση. Και οι ψηφοφόροι φαίνεται πως αποδέχθηκαν την πρό(σ)κληση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές, γνωστές ως midterms, πραγματοποιούνται στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας. Οι Αμερικανοί δεν ψηφίζουν για Πρόεδρο, αλλά ανανεώνουν το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων και περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας, η οποία αποτελείται από 100 μέλη. Οι βουλευτές εκλέγονται σε επιμέρους περιφέρειες, ενώ κάθε Πολιτεία εκπροσωπείται από δύο γερουσιαστές. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι ότι οι εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα σε δεκάδες διαφορετικές πολιτικές αναμετρήσεις, με τοπικά χαρακτηριστικά, υποψηφίους και ισορροπίες. Το συνολικό αποτέλεσμα, ωστόσο, λειτουργεί συχνά ως αποτίμηση της προεδρικής διακυβέρνησης.

Αυτή τη φορά, η αποτίμηση ήταν ιδιαίτερα σκληρή για τον Τραμπ. Σύμφωνα με το CBS News, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος επηρέασε την επιλογή τους για τη Βουλή. Η δημοτικότητά του βρισκόταν στο 38% στα πρώτα στοιχεία των exit polls, ενώ η δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας ήταν διάχυτη. Το Reuters, επικαλούμενο τα exit polls, μετέδωσε ότι σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούσαν το κόστος ζωής σημαντικό παράγοντα της ψήφου τους, ενώ περίπου τα δύο τρίτα απέδιδαν στον ίδιο τον Τραμπ ευθύνη για τις υψηλές τιμές.

Η οικονομία αποδείχθηκε το μεγάλο αγκάθι. Το 2024 ο Τραμπ είχε επιστρέψει στον Λευκό Οίκο υποσχόμενος ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των Αμερικανών. Δύο χρόνια αργότερα ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος δεν αισθάνεται ότι η οικονομική του κατάσταση έχει βελτιωθεί. Οι τιμές στα βασικά αγαθά, το κόστος της ενέργειας και η αβεβαιότητα για την οικονομία διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον στο οποίο οι προεκλογικές υποσχέσεις συγκρίθηκαν με την πραγματική ζωή. Παράλληλα, η δυσαρέσκεια για την κυβερνητική διαχείριση και οι ανησυχίες για τη διαφθορά έδωσαν επιπλέον ώθηση στην αντιπολίτευση.

Το αποτέλεσμα έχει και μια δεύτερη ανάγνωση: οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διευρύνουν την εκλογική τους απήχηση σε ομάδες ψηφοφόρων που είχαν συμβάλει στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Σύμφωνα με την έρευνα AP Voter Poll, οι νεότεροι ψηφοφόροι και οι Λατίνοι εμφανίστηκαν λιγότερο πρόθυμοι να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς σε σχέση με την προεδρική αναμέτρηση του 2024. Η μετατόπιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η εκλογική συμμαχία που είχε οδηγήσει τον Τραμπ στη νίκη δεν παρέμεινε αρραγής.

Οι μεγάλες ανατροπές

Το πιο ηχηρό αποτέλεσμα ήρθε από το Τέξας, μια Πολιτεία που επί δεκαετίες θεωρούνταν ασφαλές έδαφος για τους Ρεπουμπλικανούς. Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον και κέρδισε μια έδρα στη Γερουσία, σε μια αναμέτρηση που προκάλεσε αναταράξεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η νίκη του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν θυμηθεί κανείς ότι ο Τραμπ είχε επικρατήσει στο Τέξας με διαφορά περίπου 14 μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024. Σύμφωνα με το Associated Press, η Πολιτεία εκλέγει Δημοκρατικό γερουσιαστή για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Η ανατροπή δεν περιορίστηκε στη Γερουσία. Η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ και έγινε η πρώτη Λατίνα που εκλέγεται κυβερνήτης του Τέξας. Η διπλή νίκη των Δημοκρατικών στην Πολιτεία έχει συμβολική και πολιτική αξία: αμφισβητεί την εικόνα ενός αδιαπέραστου ρεπουμπλικανικού προπυργίου και δείχνει ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση μπορεί να μεταφραστεί σε εκλογική ανατροπή ακόμη και σε περιοχές όπου οι Δημοκρατικοί δυσκολεύονταν επί χρόνια να διεκδικήσουν την εξουσία.

Στο Μίσιγκαν, ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Η υποψηφιότητά του βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με επιθέσεις που αφορούσαν ακόμη και τη θρησκευτική του ταυτότητα. Ο ίδιος επέλεξε να επαναφέρει τη συζήτηση στο κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική ανασφάλεια. Όπως σημείωσε το Reuters, η νίκη του αποτελεί σημαντική επιτυχία για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Ιστορική είναι και η εκλογή του Κρις Πάπας στο Νιου Χάμσαϊρ. Ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνο και έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία. Σύμφωνα με το Reuters, είναι επίσης ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που καταλαμβάνει έδρα στο σώμα από το 2013. Η εκλογή του έχει διπλή σημασία για την εκπροσώπηση διαφορετικών κοινοτήτων στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Στην Τζόρτζια, η Κίσα Λανς Μπότομς έγραψε επίσης Ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης αμερικανικής Πολιτείας. Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ρικ Τζάκσον, ανατρέποντας παράλληλα μια μακρά περίοδο ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας στο κυβερνείο της Πολιτείας. Το Associated Press και το Reuters ανέδειξαν τη νίκη της ως ιστορικό ορόσημο για την πολιτική εκπροσώπηση των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ.

Οι εκλογές, επομένως, έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά από αλλαγές που δεν αποτυπώνονται μόνο στους αριθμούς των εδρών. Νέες πολιτικές φυσιογνωμίες, διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και Πολιτείες που θεωρούνταν δεδομένες για τους Ρεπουμπλικανούς βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας εκλογικής βραδιάς με πολλές εκπλήξεις.

Ήταν προσωπική ήττα του Τραμπ;

Ο Τραμπ είχε κάθε λόγο να αντιμετωπίζει τις midterms ως προσωπικό στοίχημα. Στήριξε υποψηφίους, συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία και κάλεσε επανειλημμένα τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σα να ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Όπερ και εγένετο! Αλλά τούμπαλιν. Όταν ένας Πρόεδρος συνδέει τόσο στενά την πολιτική του εικόνα με την τύχη των υποψηφίων του, δύσκολα μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα. Ιδίως όταν χάνουν πρόσωπα που είχαν τη δική του στήριξη, όπως ο Πάξτον στο Τέξας και ο Τζάκσον στην Τζόρτζια.

Ο Τραμπ έχει οικοδομήσει τη μάτσο πολιτική του ταυτότητα γύρω από την ιδέα της ισχύος, της νίκης και της απόλυτης κυριαρχίας στην πολιτική σκηνή. Οι ενδιάμεσες εκλογές έδειξαν ότι αυτή η εικόνα έχει όρια. Οι ψηφοφόροι μπορούν να επιβραβεύσουν έναν Πρόεδρο όταν θεωρούν ότι εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, μπορούν όμως και να τον τιμωρήσουν όταν η καθημερινότητά τους δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που ο ίδιος καλλιέργησε.

Μια πρώτη εκτίμηση είναι πως ο Τραμπ έχασε προσωπικά. Οι ενδιάμεσες εκλογές έδειξαν ότι η προσωπική του επιρροή δεν αρκεί για να προστατεύσει το κόμμα του από μια ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των εκλογών: ο Πρόεδρος που ζήτησε από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος έλαβε μια απάντηση που δύσκολα μπορεί να προσπεράσει.

Το μεγάλο στοίχημα για την αντιπολίτευση θα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την εκλογική νίκη σε πολιτικές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η επιστροφή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία δημιουργεί προσδοκίες, αλλά φέρνει μαζί της και ευθύνη για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

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