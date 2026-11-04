Στην Ολομέλεια η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ – Ζητά προανακριτική για τον Τσίπρα

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Διαβιβάστηκε στη Βουλή και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τα “πήρε” για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες στο τέλος της διακυβέρνησής του.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας με παρέμβασή του στην Ολομέλεια ανέφερε ότι επειδή εμείς έχουμε μόνο 11 βουλευτές ως ΚΟ και το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής απαιτεί τουλάχιστον 30 υπογραφές «ζητάμε να συνυπογράψουν το αίτημα και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί η σχετική συζήτηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής στην Ολομέλεια».

Σημειώνεται ότι η μήνυση είχε κατατεθεί τον περασμένο Ιούλιο, μετά από καταγγελίες που είχε κάνει και τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του πρώην πρωθυπουργού για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες

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