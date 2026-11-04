Εκλογές ΗΠΑ: Ηχηρό πλήγμα για τον Τραμπ – Θρίαμβος των Δημοκρατικών σε Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία

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Δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε ένα ηχηρό «χαστούκι» χάνοντας τόσο την Βουλή των Αντιπροσώπων -κάτι που αναμενόταν- όσο και τη Γερουσία.

Τα αποτελέσματα έχουν διαμορφώσει πλέον ένα δυσμενές σκηνικό για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς πληρώνει ουσιαστικά τις πολιτικές του Τραμο με το Ιράν, την οικονομία κια άλλα προβλήματα που ουσιαστικά συνέβαλαν στο να πάνε στη κάλπη μαζικά τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι ενοχλημένοι Ρεπουμπλικανοί, που έδειξαν με τη ψήφο τους τη δυσαρέσκειά τους.

Οι Δημοκρατικοί ανακτούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Από τις 6 το πρωί, ώρα Ελλάδος, είχαν εξασφαλίσει την πλειοψηφία, με τα αποτελέσματα ως τις 9 το πρωί (Ελλάδος) να δείχνουν πως καταλαμβάνουν τις 226 έδρες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί παίρνουν 130.

Συνολικά κατάφεραν να ανατρέψουν σε 27 περιοχές το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Κέρδισαν και τη Γερουσία

Το ηχηρότερο πλήγμα όμως για τον Τραμπ ήρθε στη Γερουσία. Εκεί που αναμένονταν ντέρμπι, οι Δημοκρατικοί όχι μόνο πήραν τη πλειοψηφία, αλλά το έχουν κάνει με διαφορα κι ενώ η καταμέτρηση δεν αφήνει περιθώρια ανατροπής.

Ηδη καταλαμβάνουν 53 έδρες έχοντας ανατρέψει έξι Πολιτείες: Δύο από αυτές είναι το Κάνσας που μετά από 94 χρόνια θα έχει γερουσιαστή Δημοκρατικό και το Τέξας που από την δεκαετία του ’90 έχει να βγάλει «μπλε» γερουσιαστή.

Εκτός των δύο αυτών Πολιτειών, οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν την κατάσταση σε Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Αϊόβα και Μέιν.

Τζέφρις: «Στα πρόθυρα μιας ριζικής αλλαγής πορείας»

Η αισιοδοξία των Δημοκρατικών είχε εκφραστεί ήδη πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι το κόμμα βρισκόταν κοντά σε μια σημαντική πολιτική ανατροπή.

«Είμαστε στα πρόθυρα μιας ριζικής αλλαγής πορείας σ’ αυτή τη χώρα», είχε αναφέρει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ψηφοφόροι θα επέλεγαν την αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί είχαν επενδύσει προεκλογικά στη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, στη συζήτηση για τη διαφθορά και στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Η στρατηγική τους στηριζόταν επίσης στην παραδοσιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει το κόμμα του εκάστοτε προέδρου στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι ψηφοφόροι συχνά χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εικόνα των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η εκλογική πίεση δεν περιορίστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά επεκτάθηκε και στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν εισέλθει στην αναμέτρηση με σημαντικό πλεονέκτημα εδρών.

Συμμετοχή-ρεκόρ στην πρόωρη ψηφοφορία

Το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών για τις εκλογές αποτυπώθηκε και στα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας.

Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια πολίτες είχαν ψηφίσει πριν από την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, με τον συνολικό αριθμό να προσεγγίζει τα 58 εκατομμύρια.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τους περίπου 46 εκατομμύρια ψηφοφόρους που είχαν συμμετάσχει πρόωρα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτέλεσε ένδειξη της έντονης πολιτικής κινητοποίησης, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αντιμετωπίστηκε και από τα δύο κόμματα ως καθοριστική για την κατεύθυνση της χώρας έως το 2028.

Το γεγονός ότι εκατομμύρια πολίτες είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν ανοίξουν οι κάλπες της 3ης Νοεμβρίου ανέδειξε τη σημασία της πρόωρης ψηφοφορίας στο σύγχρονο αμερικανικό εκλογικό σύστημα.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου: «Ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο»

Μπροστά στα εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να αποσυνδέσει τον πρόεδρο από τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ήταν ο ίδιος υποψήφιος και ότι η συμμετοχή των προσωπικών του υποστηρικτών είναι μεγαλύτερη όταν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές και έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφοφόροι του προσέρχονται στις κάλπες όταν ο ίδιος βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο», ανέφερε.

Ο ίδιος αξιωματούχος άφησε επίσης αιχμές για την ποιότητα ορισμένων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κόμματος.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία διατυπώθηκε παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία.

Σε αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις είχε στηρίξει προσωπικά υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, καλώντας τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως καθοριστική για την εφαρμογή της πολιτικής του.

Οι επιθέσεις Τραμπ στο Fox News και η απειλή για βέτο

Καθώς οι κάλπες έκλειναν στις πρώτες πολιτείες και άρχισαν να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Fox News.

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Truth Social, επέκρινε πολιτική αναλύτρια του τηλεοπτικού δικτύου, αμφισβήτησε τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεών του και κατηγόρησε τον σταθμό ότι στρέφεται εναντίον του.

«Είναι εναντίον μου», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η στάση του Fox News επηρεάζει αρνητικά και την τηλεθέασή του.

Η ένταση στις δημόσιες τοποθετήσεις του συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων, τα οποία έδειχναν μια δυσμενή εικόνα για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ είχε επίσης προειδοποιήσει ότι, εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, προτίθεται να χρησιμοποιήσει εκτεταμένα το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας.

«Έχω την απόλυτη εξουσία, λέγεται βέτο και εγώ είμαι έτοιμος να γίνω ο “κ. Βέτο”», είχε δηλώσει.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση προανήγγειλε μια περίοδο αυξημένης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη νομοθετική εξουσία, εφόσον οι νέοι συσχετισμοί επιβεβαιωθούν.

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