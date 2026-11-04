search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 09:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 06:53

Ο Τραμπ συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για τη νίκη τους – «Προσβλέπω στη συνεργασία μας»

04.11.2026 06:53
tramp 123- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, μετά τα αποτελέσματα στην κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών.

Σε συνέντευξή του στους NYT, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχτώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, όπως γνωρίζετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε».

Διαβάστε επίσης

Εκλογές ΗΠΑ: Η ιστορική νίκη του Κρις Πάπας, η επανεκλογή Μαλλιωτάκη και οι ελληνικές συμμετοχές

Εκλογές ΗΠΑ: Ηχηρό πλήγμα για τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί παίρνουν τη Βουλή και απειλούν να κερδίσουν τη Γερουσία

Κόλαφος για την πολιτική του Τραμπ τα πρώτα exit polls των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ: Η κρίσιμη μάχη για το Κογκρέσο, οι πολιτείες – κλειδιά και το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
good-job-nicky-parios-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)

trump_kippah_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει τα σπασμένα του Τραμπ και άλλα 4 σενάρια τρόμου

Abdul_El-Sayed_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος για τον Αμπντούλ ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής – «Οι κακοί χάσανε» (video)

Untitled Design (38)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γονέων για την κατάσταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο – Καταρρέουν οι τοίχοι από την υγρασία, σε… πισίνα μετατράπηκε η αυλή

matt-damon-kori-new
LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Κοινή δημόσια εμφάνιση με την κόρη του – «Έκλεψε» τις εντυπώσεις η 20χρονη! (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

kalpi2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls για Θεσσαλία: Κάτω από τις 9 μονάδες η διαφορά της ΕΛΑΣ από την ΝΔ - Υπέρ της πολιτικής αλλαγής οι πολίτες

cavicular
ΚΟΣΜΟΣ

Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα: Τι σημαίνει το «mogging», που αναδείχθηκε σε λέξη της χρονιάς 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 09:46
good-job-nicky-parios-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)

trump_kippah_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει τα σπασμένα του Τραμπ και άλλα 4 σενάρια τρόμου

Abdul_El-Sayed_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος για τον Αμπντούλ ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής – «Οι κακοί χάσανε» (video)

1 / 3