Ο Τραμπ συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για τη νίκη τους – «Προσβλέπω στη συνεργασία μας»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, μετά τα αποτελέσματα στην κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών.

Σε συνέντευξή του στους NYT, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχτώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, όπως γνωρίζετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε».

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